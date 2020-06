Simeone: "Me preocupa todo, entramos en algo desconocido"

Madrid, 13 jun (EFE).- A Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, le "preocupa todo", en la víspera de entrar "en algo desconocido" desde muchas perspectivas en la vuelta a la competición, entre ellas "una preparación menor" a la que suele tener su equipo, pero afirmó que no comprende las "excusas" y enfocó a un factor determinante: "la ambición".

En su primera rueda de prensa telemática -él sentado en la sala de prensa de la ciudad deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda tras el entrenamiento matutino y los medios de comunicación en sus domicilios-, el técnico insistió en la "aceptación" de la actual situación y desveló que, por el momento, hasta que tenga armado un equipo que sostenga jugar con Álvaro Morata y Diego Costa juntos en ataque en el once, los aprovechará según sea el momento de cada encuentro.

"Me preocupa todo. Vamos a entrar en algo desconocido, en algo que no estábamos acostumbrados; un campeonato corto de once fechas, una preparación menor de la que solemos tener, cinco cambios, partidos cada tres o cuatro días... Estoy preocupado por todo. Y ocupado por intentar resolver de la mejor manera todas las dificultades que van a aparecer", asumió Simeone.

No dudó a la hora de pronunciar el factor que considera decisivo en el reinicio de la competición: "La ambición. Yo creo que el equipo que logre despertar un poco el 'amateurismo' que teníamos cuando íbamos a jugar a la plaza con los amigos, en un campito que no había gente, cuando éramos chicos, jugábamos con 20 personas mirándonos... Aquellos que tengan la ambición y ese gen competitivo, que no sólo lo despierta la gente (la afición), está claro que van a tener un plus".

No basta sólo con eso. Hay más cuestiones esenciales. "La calidad técnica del futbolista en este proceso donde la parte física no ha podido desarrollarse de la mejor manera tendrá un punto importante. Y estará en cómo nosotros, los entrenadores, podamos manejar también los cambios -los consideró "determinantes" más avanzada la rueda de prensa- y hacer sentir a todos los futbolistas importantes -deslizó también una previsión de rotaciones ante tantos partidos en tan corto espacio de tiempo-. Nos damos cuenta de que la importancia es muy grande de una plantilla entera", expuso el técnico argentino.

"Está claro que la gente fresca que entra en el segundo tiempo termina siendo determinante. Más que nunca se depende del grupo. Aquel cinco minutos era un montón, hoy cualquier minuto que te toque jugar tendrá mucho valor en el juego", anunció.

No habla de horarios: "Ahora lo único que nos interesa es Bilbao. No podemos manejar algunas situaciones y circunstancias y nos tenemos que adaptar. Las excusas no las comprendemos. Mañana a las dos de la tarde, jugamos el miércoles a las diez de la noche (ante Osasuna en El Sadar)... El horario que nos digan, a ponerse la ropa y a la cancha".

"NO MIRAMOS A LO QUE PUDO SER, SINO A LO QUE ES"

"Es un momento en la vida que hay que entender la palabra aceptación, porque para todos es complicado y todos nos tenemos que reinventar y no mirando a lo que pudo ser, sino a lo que es. Hay un trabajo enorme de un montón de gente que estuvo mucho tiempo buscando soluciones, para algunos más acertadas y para otros menos, pero se buscó lo que queríamos todos: que es volver a jugar. Y nosotros nos preparamos para lo que tenemos, que son partidos todos los días y, a partir de eso, tres semanas de 'stop' para aquellos que tengamos que definir una competición tan importante como la 'Champions' también", recalcó.

Es la hoja de ruta del Atlético, que retomó los entrenamientos el pasado 9 de mayo y que este domingo, un mes y cinco días después, se reencuentra con la competición. "Explicar cómo está la plantilla (físicamente) después de los días de trabajo sería imposible, porque sería buscar excusas, porque sería decir falta de tiempo... Es lo que hay. Nos preparamos de la mejor manera que pudimos y entendimos. Y ahora, a jugar", valoró Simeone.

"Hay ganas de jugar al fútbol y una ilusión importante. La necesitamos desarrollar con hechos. Las palabras cuentan poco", explicó mientras dirige ya su mirada al Athletic Club, al que visita este domingo en San Mamés: "Es un rival competitivo, fuerte, que sabe a lo que juega, que tiene muy concreto su patrón de juego y genera dificultades".

LLORENTE, "TRABAJO, RECORRIDO Y POSIBILIDAD DE GOL"

Ya tiene definido el once para ese duelo, aunque él no lo desveló en la rueda de prensa. Todo apunta, según sus pruebas, a Marcos Llorente como compañero de Diego Costa en el ataque. "Nos da alternativas importantes. Podemos jugar con tres en el medio, con Carrasco de delantero, con Koke a la izquierda y con Llorente a la derecha...", explicó.

"Sí considero que Marcos tiene una condición física y de llegada de segunda línea muy buena. Ya lo mostró cuando todos se sorprendían que sacamos a Costa (en Anfield contra el Liverpool) para poner a Llorente y terminó siendo un cambio importantísimo para el equipo", abundó Simeone, que destacó la reunión de "trabajo, recorrido y posibilidad de gol" que tiene el atacante...

Para "este momento", añadió después, porque luego incluyó una explicación sobre por qué no juegan juntos Álvaro Morata y Diego Costa en San Mamés. "No puedo desaprovechar a los dos juntos cuando no tengo un equipo preparado de la mejor manera para sostener esos dos delanteros", dijo el técnico.

Simeone siempre ha insistido en la afinada preparación física que necesita el equipo y ambos futbolistas para poder jugar juntos en la delantera. Por ahora, prefiere aprovechar "la potencia" de cada uno en determinados momentos. Así fue en Anfield y así será en San Mamés, de nuevo con Diego Costa de titular y Morata como suplente. No está disponible Joao Félix, sancionado, para la vuelta a la competición tres meses y tres días después.

"Muy atrás" queda el último encuentro del Atlético, el pasado 11 de marzo contra el Liverpool en Anfield en los octavos de final de la Liga de Campeones: "Aquella victoria fue muy importante en su momento por el grandísimo rival al que enfrentamos, que pasará a la historia de los mejores partidos del Atlético de Madrid como resultado. Hoy, el escenario es totalmente distinto. De a poco, los entrenadores tendremos que llevar a los jugadores a la misma línea competitiva, de entrega y de jugar en equipo más que nunca".