Burt Bacharach estrena con 92 años su primera canción desde 2005

Los Ángeles (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El músico y compositor Burt Bacharach, autor de clásicos como "What the World Needs Now Is Love" y "Alfie", estrenó este jueves su primera canción desde 2005, compuesta con 92 años junto al productor Daniel Tashian.