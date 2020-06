Eurodiputado de Asuntos Exteriores ve ilegítima la ratificación de Luis Parra

Bruselas, 11 jun (EFE).- El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, el alemán David McAllister, consideró este jueves que la ratificación del opositor Luis Parra como líder de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela "no fue legítima" y "no respetó el procedimiento legal ni los principios democráticos".