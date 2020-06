México lamenta la muerte del músico español Pau Donés y recuerda sus visitas

México, 9 jun (EFE).- Instituciones y artistas mexicanos lamentaron este martes la muerte del músico español Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, quien tenía gran reconocimiento en el país latinoamericano y muchos seguidores que lo recibían con los brazos abiertos cada una de las muchas veces que visitó México.

"El Auditorio Nacional lamenta el sensible fallecimiento del cantante, compositor y guitarrista español Pau Donés. Considerado como una de las voces más influyentes en la historia del rock en español, el músico se encontró con su público tanto en el Auditorio Nacional como en el Lunario, en cuyos escenarios resonaron canciones emblemáticas como 'La flaca', 'Bonito', 'Agua', 'Depende' y 'El lado oscuro'", dijo la institución en un comunicado.

Y es que Donés (1966-2020), nacido en el pequeño pueblo de Montanuy (Huesca) y criado en Barcelona, se hizo con el público mexicano y sus canciones se convirtieron en himnos para algunos igual que "La Flaca" lo hizo en toda España.

Junto a su banda, llegó por primera vez al Auditorio Nacional en 2003 como parte de la gira "Bonito" y en 2012 celebró en el Lunario del auditorio sus 18 años de trayectoria.

En 2005, Donés participó como invitado de Jorge Drexler en el Lunario y ambos hicieron un dueto en los premios Lunas del Auditorio.

Con el uruguayo se convirtieron puntualmente en un dúo emblemático en México al compartir "La Flaca" de Jarabe de Palo y "Al otro lado del río", tema con el que Drexler se hizo con el Óscar a mejor canción original en 2005.

En marzo de 2017, dos años después de que el músico fuera diagnosticado de cáncer de colon, Jarabe de Palo llegó al festival Vive Latino de Ciudad de México, uno de los eventos de rock más importantes de América Latina.

También estuvieron en el festival Pa'l Norte de Monterrey (en el norteño estado de Nuevo León) en el que pronunció unas palabras muy emotivas entre canción y canción.

"Todos sabéis que tengo cáncer, pero todos me habéis visto en el escenario. La conclusión es fácil, o sea, con cáncer también se puede. Con la canción de 'Humo' he querido expresar un momento que sucedió, pero también he querido usar mi imagen pública para desestigmatizar la enfermedad y normalizarla", dijo.

"estoy haciendo quimioterapia, me la puse el viernes y hoy estaba brincando en el escenario y bueno ya está, no pasa nada más que eso", añadió.

Algunos músicos mexicanos recordaron el talento del español a la ves que lamentaron su fallecimiento y aseguraron que su música seguirá viva.

Fue el caso de la banda de rock mexicana La Gusana Ciega, quienes compartieron en Twitter una imagen de Donés junto al texto "Se fue Pau Donés, nos enseñó que con la música puedes hacerle frente a cualquier adversidad. Descanse en paz".

El músico integrante de Monocordio y también presentador, escritor y actor Fernando Rivera Calderón expresó en la misma red social: "Una mañana triste, de escuchar tus canciones sencillas y sabias, así como de recordar los momentos compartidos. Hoy la Flaca vino por su beso y le diste la vida. Buen viaje, Pau Donés".

Asimismo, seguidores mexicanos de Jarabe de Palo mostraron sus entradas de conciertos de la banda y expresaron la fortuna de haber podido ver en vivo a un artista como Donés, tan reconocido y tan cercano.

"La primera vez que vi a Pau, con tan solo 15 años. Quien diría que después de esa vez, asistiría a cada uno de sus conciertos aquí en México. Te amare siempre, mi Pau, eres lo mejor que me ha dado la vida y gracias por estar aquí amigo mío", expresó una seguidora de Donés a través de Twitter.

