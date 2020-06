La ministra de la Mujer de Chile renuncia tras 34 días en el cargo

Contenido relacionado

La caída de la ministra de la Mujer de Chile, entre Pinochet y el feminismo

Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- La sombra de ser sobrina-nieta del dictador Augusto Pinochet, la salida a flote de polémicas declaraciones del pasado y las nuevas controversias en que se vio envuelta sumergieron a la ya exministra de la Mujer de Chile, Macarena Santelices, en un mar de cuestionamientos que acabaron motivando su renuncia este martes, sólo 34 días después de ser nombrada.

Santelices, militante del partido oficialista y conservador Unión Demócrata Independiente (UDI) es periodista de formación y se autodefine como "feminista". Sin embargo, desde que asumió como ministra ha sido criticada duramente por asociaciones feministas, tanto por su ascendencia familiar como por un pasado político.

Su salida ha sido agradecida por los movimientos feministas, que no veían en ella una representante de la Mujer en el país, al tiempo que desde su fuerza política defendieron le hicieron la vida imposible en el poco más de un mes que estuvo en el cargo.

"Estamos agradecidas de la nobleza que tuvo de dar un paso al costado, porque se dio cuenta que la izquierda no soporta, no acepta que haya mujeres que defiendan el derecho de las mujeres y que no piensan como ellas, por eso le hicieron la vida imposible", dijo presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

34 DÍAS Y UN SINFÍN DE POLÉMICAS

El nombramiento de Santelices, anunciado el pasado 5 de mayo y materializado al día siguiente, despertó desde el comienzo una avalancha de críticas. ¿La primera polémica? El hecho de ser la sobrina nieta de Pinochet, dictador chileno entre 1973 y 1990.

La también exalcaldesa de Olmúe (ciudad ubicada 100 kilómetros al noroeste de Santiago) aseguró que su parentesco no había condicionado su vida política ni mucho menos su llegada a los cargos públicos de concejala, alcaldesa y secretaria de estado.

"No he tenido los cargos por ser hija o nieta de alguien. He tenido cargos gracias al trabajo que he demostrado a mis vecinos", dijo en una entrevista al medio Quinta Visión Televisión en octubre del año pasado.

Tras las críticas iniciales por su ascendencia, volvieron a salir a flote tuits y declaraciones hechas en entrevistas respecto a la dictadura militar de su tío abuelo.

"No podemos desconocer lo bueno del régimen militar", fue una de sus afirmaciones. "El país se consolidó en los económico y había una mística", señaló en esa misma ocasión al periódico regional El Mercurio de Valparaíso en diciembre de 2019.

Salieron también a la luz dichos que realizó cuando era alcaldesa de Olmué, como cuando en 2018 pidió "no más migrantes".

"No me corresponde hacer juicios hoy como ministra de la Mujer a comentarios que he hecho en el pasado. Júzgenme de lo que hago desde hoy en adelante", dijo en su defensa.

ALGUNOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS "BUSCAN EL CAOS"

Pocos días después de su nombramiento, volvió a malhumorar a las asociaciones feministas con declaraciones en las que decía que para ser feminista "hay que luchar por los derechos de la mujer" y que eso es algo "absolutamente distinto" a "los movimientos feministas, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación".

Los cuestionamientos hacia Santelices continuaron con denuncias sobre un presunto encubrimiento de acoso sexual del director de una de las escuelas del municipio de Olmué a una docente, situación que habría devengado en despidos injustificados tanto de la víctima como de otra profesora quién habría tratado denunciar el problema a la misma Santelices.

A estas voces se sumaron otras dos mujeres que interpusieron acciones judiciales en contra del municipio que dirigía la entonces alcaldesa por haber sido supuestamente amenazadas con perder sus empleos en caso de embarazo.

CONTROVERTIDO VIDEO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las últimas dos polémicas en las que se vio envuelta la militante de UDI durante su breve paso por la cartera de la Mujer tuvieron relación con una campaña de su Ministerio sobre violencia de género, que según grupos de feministas chilenas "victimizaba a los agresores" y "reforzaba un imaginario de impunidad y empatía" con estos.

El video mostraba a un ficticio abusador de mujeres encarnado por un hombre de tercera edad escribía una carta a su nieta, víctima de violencia de pareja, en la que se mostraba arrepentido de las cosas que él le hizo a su mujer en el pasado.

Santelices se distanció de la iniciativa de este video y atribuyó las responsabilidades a su autor material, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

A través de su cuenta de Twitter señaló: "Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya Instruí a que se bajara el vídeo y que se entregaran disculpas públicas".

Sin embargo, la ministra fue acusaba de lavarse las manos y por redes sociales corrían severas críticas que pedía la su salida del Ministerio con la etiqueta "no tenemos ministra".

Finalmente, la última problemática en la trayectoria de la exministra fue su decisión de incorporar en su equipo al periodista Jorge Ruz, exproductor general del periódico local La Cuarta, medio popular reconocido por publicar hasta el año 2017 y de manera semanal un suplemento de desnudos femeninos y de utilizar durante muchos años una foto diaria de mujeres en poca ropa en sus portadas.

Ruz también había estado a cargo del concurso de belleza de la Reina del Festival de Viña del Mar, así como el controvertido "piscinazo", actividad que consiste en que la ganadora debe zambullirse con poca ropa en la piscina de un reconocido hotel viñamarino.

Santelices sustituyó en la cartera de la Mujer a Isabel Plá, quien abandonó el pasado 13 de marzo, apenas cinco días después de la masiva e histórica manifestación del 8M y luego de que las feministas y parte la oposición le acusaron de ser "cómplice" de los abusos sexuales cometidos por agentes durante la crisis social que comenzó en octubre.