La oposición de Nicaragua denuncia a Ortega ante la ONU y pide un enviado especial

Jóvenes de Nicaragua creen que falta preparación ante la pandemia, según Unicef

Managua, 8 jun (EFE).- La mayoría de jóvenes en Nicaragua creen que sus comunidades no están preparadas para enfrentar la pandemia de COVID-19, según una encuesta presentada este lunes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De acuerdo con el estudio, el 59 % de los jóvenes encuestados “piensa que su comunidad no está preparada para enfrentar la pandemia”, y el 45,9 % dijo sentirse en riesgo de contraer la COVID-19.

La encuesta se realizó por redes sociales a 1.022 adolescentes y jóvenes de entre 18 y 24 años, en 16 de las 17 jurisdicciones de Nicaragua, durante las dos últimas semanas de abril pasado y la primera de mayo, indicó Unicef, en la ficha técnica.

La investigación tuvo como objetivo conocer la percepción del riesgo de los jovenes y adolescentes sobre la pandemia, y su comportamiento social ante la misma, señaló el organismo.

El estudio demostró que los jóvenes y adolescentes, que en su mayoría (90 %) dijo saber cómo se transmite el nuevo coronavirus, no son ajenos a la pandemia, ya que el 44 % de los consultados sostuvo haber “experimentado un aumento en su nivel de preocupación y ansiedad”.

Por otra parte, la encuesta reflejó que algunos jóenes sufren problemas en el hogar a raíz de la pandemia, ya que el 22 % consideró que los conflictos familiares aumentaron.

A pesar de los problemas, el 57,6 % dijo informarse sobre la COVID-19 a través de sus familiares, y el 23,2 % por los amigos. El 54 % se consideró “suficientemente informado”, reflejó el estudio.

De los jóvenes y adolescentes que dijeron intercambiar información con sus padres, el 45 % también recurrió a los medios de comunicación tradicionales, el 31 % a las redes sociales, y el 16 % a las páginas en internet.

Los jóvenes y adolescentes nicaragüenses mostraron estar bastante implicados en el contexto de la pandemia, ya que “uno de cada dos expresó su voluntad de participar en acciones que contribuyen a frenar la pandemia”, destacó Unicef.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua no ha establecido restricciones para frenar la propagación de la pandemia, lo que implica que las clases no se han suspendido, las medidas de prevención social en el país son mínimas, y el Ejecutivo promueve aglomeraciones, con el argumento de que la economía no se puede detener.

Según datos ofrecidos por el Gobierno a inicios de la semana pasada, la pandemia ha contagiado a 1.118 personas y causado la muerte de 46. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó el fin de semana 4.217 casos, con 980 fallecimientos.

Las acciones del Gobierno nicaragüenses, cuyas autoridades comparan con la estrategia que hasta hace pocos días seguía Suecia, han sido criticadas por diversos sectores nacionales y de la comunidad internacional.

El caso de Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Gobierno nicaragüense ha sido invitado a garantizar el derecho a la salud por parte de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).