La Fiscalía paraguaya confirma pertenencia a EPP de uno de los cuerpos hallados

Asunción, 7 jun (EFE).- El fiscal paraguayo Federico Delfino aseguró en rueda de prensa que uno de los dos cadáveres encontrados este domingo en el departamento de Amambay fue identificado como Benicio Argüello, miembro del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), buscado por varios delitos.

La identidad del otro cuerpo todavía se desconoce debido a que el estado de descomposición del cadáver impidió realizar la necrodactiloscopía, aunque se trata de un hombre de entre 20 y 30 años, según señaló el médico forense Pablo Lemir.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encontró durante la mañana del domingo dos cuerpos en estado de descomposición en la zona de Ñandejara Puente, a unos 50 kilómetros de la localidad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil.

Tanto el fiscal como el forense confirmaron que el lugar en el que se hallaron los dos cadáveres no fue donde se produjo el homicidio, que tuvo lugar entre cuatro y seis días antes.

"No se trata de cadáveres frescos. Estamos hablando de una escena en un lugar secundario, que es donde encontramos los cuerpos, pero no tenían una data reciente, no es que fallecieron ayer. Estaban en estado de descomposición", explicó Lemir durante la rueda de prensa en Pedro Juan Caballero.

Los dos hombres fallecieron por un shock hipovolémico (pérdida de sangre) por disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento con un grupo dedicado al narcotráfico.

"Habría existido un enfrentamiento del EPP con integrantes de otra banda criminal que opera en otra zona del país, que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes", apuntó el fiscal.

El cadáver de Argüello presentaba dos heridas de arma de fuego, con un disparo en la parte baja de la espalda, pero sin orificio de salida, y otro con orificio de entrada y salida en el muslo derecho, que le fracturó la rótula.

El cuerpo sin identificar presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, el brazo y la región torácica, como detalló el forense.

La indumentaria militar con la que aparecieron ambos cadáveres fueron remitidas a la Fiscalía para su análisis.

Benicio Argüello y su hermano Luciano estaban relacionados con un atentado que mató a ocho militares en agosto de 2016.

El EPP, fundado en 2008, actúa en la zona norte del país con ataques a haciendas ganaderas y fincas agrícolas y con secuestros, como el del policía Edelio Morínigo, en 2014, o el ganadero Félix Urbieta, en 2016.