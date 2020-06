Alberto Fernández: "El deporte debe empezar cuando no haya riesgos"

Buenos Aires, 6 jun (EFE).- Alberto Fernández, Presidente de la Argentina, manifestó este sábado que el deporte deberá regresar cuando no haya riesgo de contagio del coronavirus y se respeten “las cuestiones protocolares” como el distanciamiento social.

“Cuando hay un mínimo riesgo en el deporte se deben respetar cuestiones protocolares. El deporte debe empezar cuando no haya riesgos. Hay que ser muy cuidadosos”, enfatizó la máxima autoridad del país en diálogo con el canal TyC Sports.

"El fútbol lo debemos manejar con cautela. Hay que esperar para la vuelta del fútbol. Volver con público sería una locura. Para volver a jugar se deben cumplir los protocolos y no sé si todos los clubes están capacitados para hacerlo", añadió.

"El mundo está atravesando una situación absolutamente desconocida, una pandemia generada por un virus para el que no hay vacuna ni medicina para curarlo. El fútbol tiene etapas: una con el retorno del entrenamiento, otra para que se vuelva a jugar y otra para que vuelva el público. Lo que pasa con Europa es que está registrando una caída desde hace unos días", expresó Fernández, que el jueves había ratificado la extensión de la cuarentena sectorizada por región hasta el próximo 28 de junio.

"Yo creo que tenemos que esperar un poquito y ver cómo evoluciona el tema. Gallardo me hablaba de mes, mes y medio después de la vuelta a los entrenamientos. Me da la impresión de que lo vamos a hacer sin y aprovechar la televisión, que aparte le va a servir a los clubes por el tema ingresos. Todo esto les ha generado un problema económico grande a los clubes", agregó el Presidente argentino.

Con respecto a su reunión del domingo pasado con Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, dijo: “Fue un almuerzo el que compartí. Gallardo es un hombre que admiro mucho por su conducta y su calidad deportiva, tanto como futbolista como ahora de técnico. Aproveché para preguntarle, porque fue el primero que planteó el no jugar durante la cuarentena. Estuve hablando con él sobre el tema del fútbol, que es muy importante para los argentinos. Hay que moverse con mucha cautela".

En relación al entrenamiento vulnerando la cuarentena que realizó Deportivo Riestra, de la segunda división, Fernández sentenció: "No vi las imágenes. Creo que hay que ser muy cuidadoso, porque un plantel de fútbol nuclea no menos de 20 jugadores. En todo deporte de contacto hay que ser muy cuidadoso, me parece que hay que ser muy prudentes".

El Presidente argentino desestimó también la posibilidad de mudar a las provincias del norte, con baja circulación del virus, el torneo local.

"Todo es posible, pero no es todo tan simple. Hay que entender que si saco a un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, el riesgo de llevar el virus existe. La gente tiene que entender lo difícil que es para uno y para los médicos dar una pelea contra lo desconocido. No tenemos certeza de nada, de nada. Me cansé de leer artículos sobre epidemias y sobre esta pandemia".

En relación al regreso del fútbol en Europa, dijo: “Hemos logrado contener el problema pero no superarlo. Y mientras esperamos por el fútbol argentino nos deberemos conformar con ver a Lionel Messi en el Barcelona con la vuelta la próxima semana de la Liga española”.

También se refirió a Maradona y enfatizó: “Para mí, Diego es todo. Nos llenó de alegría a todos los argentinos y siempre le vamos a estar agradecidos. Fue un hombre que nos dio enormes satisfacciones como pueblo. No soy amigo pero siempre es una alegría verlo y ojalá sea feliz”.

Por último, se refirió al regreso a la actividad de los atletas clasificados a la cita olímpica de Tokio.

"El deporte olímpico es el que más debe promover el Estado. Hay mucho esfuerzo detrás, para nosotros es una preocupación que el deporte olímpico no se caiga".

"Por eso -agregó- con Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes) y el Ministerio de Salud hemos hecho los protocolos para que vuelvan a entrenar con el propósito de que, si los Juegos se disputan, podamos mandar representantes. Muchas veces son disciplinas menos populares, pero los deportistas, con mucho esfuerzo, dedican su vida a un deporte. Creo que el deporte olímpico es la actividad deportiva que el Estado debe promover y apoyar".