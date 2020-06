Fase de grupos y final de la Liga latina de LoL no tendrán público

México, 5 jun (EFE).- Riot Games, desarrolladora del videojuego League of Legends (LoL), anunció este viernes que la fase de grupos del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica (LLA) que inicia el 20 de junio así como la final no tendrá público debido a la pandemia de la COVID-19 que afecta a México.

Fotografía cedida este viernes por Riot Games, fechada el 7 de marzo de 2020, en la que se observa a una aficionada del campeón All Knights dibujar un cartel en apoyo al equipo durante el Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS