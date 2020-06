El Betis, en la 'Grieta del Invocador'

Madrid, 5 jun (EFE).- La 'Grieta del Invocador', escenario de las partidas de 'League of Legends', el videojuego más seguido en la escena internacional de los 'eSports', contará esta temporada con un nuevo competidor en la máxima competición española: el Betis, primer equipo de LaLiga Santander que competirá en la Superliga Orange.

Los colores verdiblancos no solo se defenderán con el balón de fútbol, el de fútbol sala o baloncesto... También con los teclados, videoconsolas y móviles del Cream Real Betis, fruto del vínculo entre la entidad de las trece barras y el equipo Cream eSports.

Este club de eSports fundado en 2017 por un grupo de emprendedores españoles, que compite en ocho videojuegos en España y Latinoamérica (tienen sedes en México, Argentina y Chile), firmó el pasado mes de mayo un acuerdo con el Betis para representarle en todas las competiciones electrónicas en las que participa.

"Hablamos con bastantes equipos y el Betis ha sido el más emprendedor, el que ha tenido más predisposición y con el que hemos visto que podríamos trabajar mejor", explica a EFE el director general del nuevo Cream Real Betis, Diego Soro.

EL TREN DE LA SUPERLIGA

El conjunto, que había obtenido ya buenos resultados en juegos como 'ClashRoyale' a nivel español y mundial, en las competiciones españolas de 'Counter-Strike: Global Offensive', 'Fortnite' y 'Rainbow Six' y en las latinoamericanas de 'PUBG Mobile' y 'Free Fire', así como en el simulador FIFA, podrá ahora participar en la máxima competición española de 'League of Legends'.

Lo hará después de un giro de guión inesperado, ya que su plan inicial era competir en este videojuego solo en la liga mexicana, pero la absorción del equipo 'X6Tence', uno de los más veteranos del panorama nacional, por parte de 'Vodafone Giants', dejó un hueco en la principal competición española de League of Legends.

"Apareció un tren, la posibilidad de comprar una plaza, y ya estamos aquí", añade Soro. "Nuestro objetivo será estar en los 'playoffs'. Somos muy competitivos, no estamos para ser comparsa", advierte el director general del equipo electrónico verdiblanco.

En ella también participa un club polideportivo, el UCAM Murcia, con presencia en la Liga Endesa de baloncesto y que llegó a estar en la Segunda División de fútbol, pero ningún equipo de la máxima categoría del fútbol español.

Con una alineación completamente nacional a excepción del jugador de línea superior polaco Krzysztof Kubziakowski 'Kackos', el Betis competirá en este videojuego, consistente un duelo entre dos equipos de cinco jugadores que tienen como objetivo destruir el 'nexo' del conjunto rival antes de que éste haga lo propio con el suyo.

En 'LOL' las demarcaciones están tan marcadas como en el balompié: hay un línea superior, un línea central y un línea inferior, los tres caminos que comunican el nexo de un equipo con el del otro, un 'jungla', que se mueve con libertad en la selva dispuesta en el interior del escenario de juego, y un jugador de apoyo, encargado de auxiliar al compañero que esté en apuros.

"Dentro de uno o dos años me imagino un estadio en Sevilla con 500 aficionados que estén animando a sus cinco jugadores de 'LOL' viendo en una pantalla un partido de la Superliga Orange. Es un juego con mucha audiencia en España", augura Diego Soro.

"LOS CLUBES DE FÚTBOL TIENEN EL PROBLEMA DE ACCEDER AL PÚBLICO JOVEN"

El ejecutivo del equipo electrónico verdiblanco es un emprendedor que lanzó el equipo en 2017, inicialmente enfocado en Latinoamérica por la dificultad para entrar en algunas ligas españolas, y que ha contado con el apoyo de inversores como All Iron Ventures (fundado por los creadores de la plataforma Ticketbis, vendida a eBay).

Con estos apoyos e inversiones, que suman unos 800.000 euros entre las diferentes rondas de financiación, han configurado un club formado por unas 90 personas, de los cuales 70 son jugadores, tanto españoles como de varios países latinoamericanos, y desde hacía tiempo observaban el interés de los clubes de fútbol por el sector.

"Los clubes de fútbol tienen un problema, que su población envejece y es difícil acceder al público joven, como les pasa a las marcas con los canales tradicionales", opina Soro.

Bajo su punto de vista, esta es una perspectiva que comparten los clubes. "Todos ven una oportunidad en los eSports", apunta el ejecutivo, que valora que LaLiga ha apoyado este desarrollo con el lanzamiento de su competición virtual en el simulador de fútbol FIFA20, lo que ha llevado a varios clubes a asociarse con escuadras profesionales para elegir sus jugadores en ese torneo.

"Para mí que un club de fútbol tenga un jugador de FIFA20 no es estar en los eSports, tiene que ser algo mucho más ambicioso, y por eso en mi opinión a día de hoy el único club que está es el Betis", añade Soro, que augura que se irán viendo más incursiones de clubes futbolísticos en las competiciones digitales.

En el conjunto verdiblanco ya preparan acciones conjuntas no solo con el equipo de fútbol, sino con el Coosur Betis de baloncesto, el Bétis Féminas o el conjunto de fútbol sala. "Cuando podamos hacer cosas presenciales, no me cabe duda que los jugadores podrán ir a un evento de eSports. El que no está en esto no se da cuenta de lo divertido que es, hasta que lo vives. Engancha", afirma.

Con un acuerdo de cinco años por delante -"un mundo", admite Soro-, el Cream Real Betis debutará en la temporada de verano de la Superliga Orange el 15 de junio. Los verdiblancos se estrenarán en la 'Grieta del Invocador', cuyas evoluciones siguen casi 190.000 personas en cada programa, según la LVP, un público ante el que el Betis no tiene competidor futbolístico, por el momento.

Miguel Ángel Moreno