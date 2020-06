"Blood rider", o los héroes nigerianos que transportan sangre a hospitales

Nueva York, 4 jun (EFE).- "Blood Rider", una de las cintas que el festival de cine global "We Are One" ha incluido en su programación, desvela el crucial pero desconocido papel que juegan los motoristas que transportan bolsas de sangre en Lagos, Nigeria, donde hasta hace poco el traslado del fluido vital podía tardar hasta 24 horas, y que consiguen evitar la muerte de numerosas mujeres durante el parto.