Seis acciones ciudadanas con las que los nicaragüenses enfrentan la pandemia

Managua, 3 jun (EFE).- Nicaragua es uno de los países que no alteró sus reglas para enfrentar la pandemia, ya que hasta ahora la estrategia del Gobierno consiste en no establecer restricciones, aplicar mínimas medidas de prevención social y permitir aglomeraciones.

Ante eso, diversos sectores sociales han ido por el camino contrario, al tomar acciones para enfrentar al COVID-19.

Desde que la pandemia alcanzó el país, a mediados de marzo pasado, los nicaragüenses han tomado diversas iniciativas para prevenir los contagios, evitar muertes o asistir a los más necesitados, algunas de forma coordinada y otras por la suma de decisiones individuales, que se puede resumir en seis acciones.

COMITÉ CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINARIO

El Comité Científico Multidisciplinario fue creado por expertos independientes para guiar a la población y al Gobierno sobre todo lo relativo a la enfermedad, con base en su experiencia y de los nuevos descubrimientos alrededor de la pandemia y su propagación.

Está formado por médicos, epidemiólogos, neumólogos, pediatras, ginecólogos y otros expertos de la salud, así como por especialistas en psicología y temas educativos, que han puesto sus servicios en manos del Gobierno, pero hasta ahora no reciben respuesta.

Ha insistido en que Nicaragua necesita “cambios sustanciales en el manejo de la pandemia del coronavirus” que se apeguen más a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

UNIDAD MÉDICA NICARAGÜENSE

Compuesta por médicos independientes, la Unidad Médica Nicaragüense inicialmente brindó recomendaciones generales sobre cómo prevenir, a nivel personal y social, la propagación del coronavirus, pero ante el crecimiento de la curva de contagio establecieron líneas telefónicas para atender consultas.

Según sus integrantes, cada día reciben cientos de llamadas, pero no todas son consultas sobre COVID-19, pues han denunciado que algunas personas que identifican como “simpatizantes sandinistas” se han comunicado para amenazarlos.

OBSERVATORIO CIUDADANO COVID-19

Es un equipo de voluntarios compuesto por médicos que están dentro y fuera del sistema estatal, que, junto con profesionales de otras ramas, conforman una extensa red que busca dentificar y confirmar casos y muertes por el coronavirus, así como supuestas irregularidades no reportadas por las autoridades.

En su último informe, el Observatorio Ciudadano reportó 4.217 personas contagiadas y 980 fallecidos por COVID-19, cifras superiores a los 1.118 casos y 46 muertos que reporta el Gobierno.

IGLESIA CATÓLICA EN MATAGALPA

Luego de confirmarse el primer caso de la enfermedad en Nicaragua, la Diócesis de Matagalpa (norte) anunció el establecimiento de un centro de llamadas y varias clínicas, para que las personas con síntomas acudieran por ayuda, ante el temor de que los casos sobrepasaran las capacidades estatales.

La iniciativa, sin embargo, nunca comenzó debido a una prohibición expresa del Gobierno. Desde mediados de la semana pasada, la Unidad Médica Nicaragüense y las asociaciones médicas del país han advertido que los hospitales están empezando a colapsar, debido a la cantidad de personas que llegan enfermas.

ORGANIZACIONES CIVILES

Diferentes organizaciones civiles, incluyendo movimientos juveniles, opositores y defensoras de los derechos humanos, realizan campañas de información y prevención del COVID-19, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación independientes y en las calles.

Además de brindar recomendaciones sobre qué hacer para prevenir o dónde acudir ante los contagios, dichas organizaciones entregan materiales de prevención a médicos, trabajadores "por cuenta propia", vendedores y transeúntes. Para evitar represalias de las autoridades, dichas distribuciones generalmente son realizadas en lugares cerrados y, si se hacen en lugares públicos, no tardan más de tres minutos.

CADENAS DE SOLIDARIDAD

Estas se forman en los barrios y comunidades para ayudar a personas con coronavirus o con escasos recursos, les brindan artículos de higiene personal, productos de limpieza y alimentos, muchas veces en coordinación con organizaciones civiles y donantes.

Estas cadenas también han sido efectivas para que los padres de familia no envíen a sus hijos a las escuelas, a pesar de los llamados del Gobierno, no asistir a actividades de aglomeración, no atender las visitas que realizan los sandinistas casa por casa y hacer reclamos por alteraciones en las facturas de los servicios básicos.