Maradona seguirá como entrenador de Gimnasia hasta 2021, según su agente

Contenido relacionado

Maradona, cerca de renovar su contrato con Gimnasia: "Vamos por más"

Buenos Aires, 3 jun (EFE).- Diego Maradona saludó este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el aniversario número 133 de la fundación del club y escribió: "vamos por más", a pesar de que uno de sus agentes y el presidente del 'Lobo' reconocieron que la continuidad del entrenador estaba en duda por temas contractuales.

"Hoy cumple años el Lobo. Muchas felicidades a Gimnasia y un abrazo a su MARAVILLOSA hinchada!!! Mi corazón es azul y blanco. Vamos por más!!!", escribió el campeón del mundo con Argentina en México 1986 en su cuenta de Instagram.

"¡Y vos sos parte de esta hermosa Manada!", respondió el club platense.

Matías Morla, uno de los agentes de Maradona, había reconocido que la continuidad del entrenador estaba en duda por temas contractuales.

"Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", escribió Morla en su cuenta de Twitter.

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, había dicho que desde el entorno de Maradona "pretendían un aumento de salario" que el club platense no puede asumir.

"Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", sostuvo Pellegrino a la radio La Redonda.

Maradona asumió como entrenador del Lobo en septiembre de 2019 con el equipo muy comprometido por la permanencia en la Primera División.

Tras buenos resultados, pero todavía en zona de descenso, el Gimnasia de Maradona se aseguró un lugar en la máxima categoría durante la próxima temporada porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anuló los descensos.

El fútbol argentino se suspendió a mediados de marzo, la AFA dio por finalizada la temporada y no hay fecha de regreso estipulada para la actividad.