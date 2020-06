Nissan dice que su planta inglesa es "insostenible" sin acuerdo del Brexit

Londres, 3 jun (EFE).- La compañía de automóviles japonesa Nissan considera que la planta que tiene en Inglaterra es "insostenible" si el Reino Unido no llega a un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes de que termine el periodo de transición a finales de año.

Así lo afirmó hoy el responsable de operaciones de Nissan, Ashwani Gupta, en declaraciones a la cadena BBC, y resaltó que el bloque comunitario es el mercado más importante para su planta de Sunderland (Inglaterra), con una fuerza laboral de 7.000 personas.

Gupta dijo que los compromisos de Nissan de mantener la planta no podrían mantenerse si no hay un acceso libre de tarifas a la UE.

El Reino Unido, que salió oficialmente de la UE el pasado 31 de enero, y el bloque de los 27 negocian actualmente un acuerdo comercial que debe regir la futura relación bilateral una vez que termine el periodo de transición el 31 de diciembre.

Los puntos más difíciles de esa negociación son los relativos a cuestiones del medio ambiente, laborales y seguridad, pero el más complicado de todos es el futuro acceso de la flota pesquera comunitaria a las aguas del Reino Unido Gupta hizo la advertencia sobre el futuro de Sunderland después de que la empresa japonesa anunciase el cierre de su planta en Barcelona, medida que afectará a unos 3.000 trabajadores.

"Sabéis que nosotros somos el fabricante de automóviles número uno en el Reino Unido y queremos seguir. Estamos comprometidos. Dicho esto, si no tenemos las actuales tarifas, no es nuestra intención pero el negocio no será sostenible. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender", insistió Gupta a la BBC.