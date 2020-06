Ecuador supera los 40.000 positivos y registra 3.438 fallecidos por COVID-19

Contenido relacionado

La nacionalidad Shiwiar de Ecuador confirma once casos de COVID-19

Quito, 2 jun (EFE).- La nacionalidad Shiwiar, asentada en el sureste de la provincia amazónica de Pastaza, confirmó este martes 11 casos de COVID-19 y junto a otras poblaciones indígenas seguirá en situación de emergencia pese a la desescalada en algunas provincias de Ecuador.

En una comparecencia virtual, dirigentes de la nacionalidad, cuya población está repartida entre Ecuador y Perú, denunciaron la falta de atención médica y alimentos bajo la emergencia sanitaria y aseguraron que los contagios se producen cuando se ven obligados a salir en busca de productos como sal y jabón.

"Los médicos sacan los resultados de las pruebas y ahí queda todo, muchas veces dicen que en el interior de la Amazonía no vive nadie, pero hay mucha gente humilde y necesitada", afirmó Verónica Suquilanda, del Consejo de Gobierno de esta nacionalidad.

Esta población amazónica ha pedido ayuda al Estado para salvar la vida de sus contagiados mientras temen que el virus continúe propagándose por la entrada de madereros y personal de empresas petroleras en sus territorios ancestrales.

Suquilanda manifestó que la única cooperación que tienen es de las organizaciones indígenas, en tanto que del Gobierno añadió que su "gente no recibe ningún bono, no tenemos centros de salud, no hay nadie que vele por los enfermos".

Hasta el momento la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) contabiliza 13 fallecidos y 215 casos de COVID-19 en todas las provincias orientales del país, además de 354 sospechosos, 86 recuperados y 2 personas en estado crítico.

En la provincia de Napo suman 84 positivos entre la población indígena, en Pastaza 65, Orellana 26, Morona Santiago 22, Sucumbíos 10 y Zamora Chinchipe 8 casos, parte del total de 668 aborígenes ecuatorianos que están afectados directamente por la pandemia.

El presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, acusó al Ejecutivo de haber "abandonado a las nacionalidades indígenas, pues carecen de insumos de protección y medicina".

Esta situación, según el liderazgo indígena, se da en todas las comunidades amazónicas, en especial en las zonas más alejadas donde solo se puede llegar a través de avionetas, y ha sido denunciada ante organismos internacionales como la CIDH y la OMS.

"Tenemos información de que en el cantón Taisha, nuestros compañeros viven en abandono, no hay medicina, equipos de bioseguridad, ni llegan kits alimenticios", censuró Vargas.

Ante posibles cambios en el color del semáforo epidemiológico en las provincias amazónicas, los indígenas se muestran en desacuerdo. "Continuaremos en estado de emergencia, luego iremos evaluando en cada territorio las normas que se cambiarán", añadió el dirigente de la Confeniae.

La organización amazónica pide más pruebas rápidas y PCR para conocer la verdadera dimensión de los contagios y brigadas médicas dirigidas a pueblos fronterizos.