Biden sobre la violencia: "No podemos permitir que este dolor nos destruya"

Washington, 31 may. (EFE).- El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, virtual candidato demócrata a la Presidencia, condenó este domingo los disturbios de los últimos días por el asesinato de un afroamericano a manos de la policía y afirmó que el país no puede permitir que el dolor le destruya.

"Somos una nación con dolor, pero no podemos permitir que este dolor nos destruya. Somos una nación con rabia, pero no podemos permitir que la rabia nos consuma. Somos una nación exhausta, pero no podemos permitir que el cansancio nos derrote", dijo el también exsenador en un comunicado.

Agregó que en los últimos días ha quedado de manifiesto que EE.UU. es un país "furioso de justicia": "Toda persona de conciencia puede comprender la crudeza del trauma de que la gente de color experimenta en este país, desde indignidades diarias a violencia extrema, como el asesinato horrible de George Floyd".

Floyd falleció el lunes pasado en Mineápolis (Minesota) cuando era detenido después de que un policía blanco le asfixiara presionando la rodilla contra su cuello durante casi 9 minutos.

La brutalidad policial ha desencadenado una ola de protestas y disturbios, con saqueos, incendios y cargas policiales, en Mineápolis y en distintas ciudades a lo largo y ancho de EE.UU.

Biden reconoció que es "correcto y necesario" protestar contra esa brutalidad policial, "es una respuesta completamente estadounidense, pero quemar comunidades y la destrucción innecesaria no lo es. Tampoco la violencia que hace peligrar vidas".

"Nunca debería permitirse que el acto de protestar ensombrezca el motivo por el que protestamos", agregó.

Por ello, el que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) pidió a todo EE.UU. que se le una para hacer que el país cruce "el umbral turbulento hacia una nueva fase de progreso, inclusión y oportunidad".

Y "como presidente, ayudaré a liderar esta conversación, y lo que es más importante, escucharé. Mantendré el compromiso que hice al hermano de George, Philonise, de que George no será un mero hashtag".

"Debemos y lograremos llegar a un punto donde todo el mundo, independientemente de su raza, crea que 'proteger y servir" significa proteger y servirles. Únicamente permaneciendo juntos nos levantaremos más fuertes que antes. Más iguales, más justos, con más esperanza, y más cerca de nuestra unión más perfecta", zanjó.