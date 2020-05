El Bayern pasa la apisonadora sobre el Fortuna Düsseldorf (5-0)

Berlín, 30 may (EFE).- El Bayern no tuvo piedad este sábado con el Fortuna Düsseldorf y firmó una clara goleada por 5-0 en la que Robert Lewandowski marcó dos goles ante el único equipo de la Bundesliga contra el que no había visto puerta hasta ahora.