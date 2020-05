Disney plus devuelve "The Simpsons" a su formato de emisión original tras quejas de los usuarios

Los Ángeles (EE.UU.), 2 abr (EFE).- Después de seis meses de peticiones, Disney+ volvió a emitir este jueves "The Simpsons" en formato original (4:3), ya que los seguidores de la mítica serie de dibujos animados se quejaron de que con el formato panorámico se perdían muchos chistes visuales.

A photo illustration shows the Disney+ streaming service logo reflected in an eye. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo