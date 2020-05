Nueva Zelanda anuncia que no tiene ningún paciente ingresado por COVID-19

Sídney (Australia) 27 may (EFE).- Nueva Zelanda no tiene a ninguna persona hospitalizada por la COVID-19 tras haber dado de alta al último paciente ingresado y después de cinco días en los que no se ha detectado caso alguno del nuevo coronavirus, informó este miércoles el Gobierno.