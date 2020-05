Francia no ve razón para que los franceses no vayan de vacaciones a España

París, 26 may (EFE).- El Gobierno francés no recomienda en esta fase de la desescalada viajar a otros países europeos, pero si como se espera la situación epidemiológica continúa mejorando y se levantan los controles en las fronteras "no hay razón" para que los franceses no vayan de vacaciones a España.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, explicó este martes esa posición en una entrevista a la emisora "France Inter" al ser preguntado por las declaraciones de su colega de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, que el domingo había desaconsejado a los franceses ir de vacaciones a España por lo "contradictorio" de la posición de las autoridades españolas.

Le Drian señaló que "en la fase de la desescalada en la que estamos, no se recomienda" viajar al extranjero, pero "si las informaciones de la pandemia siguen siendo positivas" y los otros países abren sus fronteras y levantan sus controles, "no hay razón" para no ir.

Además, añadió que espera al mismo tiempo que los turistas de otros países vuelvan a Francia, y que van a trabajar para que eso sea posible.

El jefe de la diplomacia francesa justificó las polémicas declaraciones de Borne porque las hizo después de que España, "de forma un poco inesperada, decidió primero cerrar sus fronteras totalmente y luego anunciar que las abriría en julio para las vacaciones. Era una lectura un poco complicada que nos daban las autoridades españolas".

Insistió en la voluntad francesa de que haya una coordinación europea sobre las fronteras interiores del espacio Schengen y que para el 15 de junio, cuando ya se tenga un conocimiento de la situación del desconfinamiento, se pueda saber si se pueden reabrir.

También recordó que Francia decidió, por reciprocidad, aplicar a las personas que llegan de España una cuarentena después de que el Gobierno español hubiera impuesto eso mismo para los que llegan del exterior. Lo mismo ha hecho con el Reino Unido.

En cuanto a las fronteras exteriores del espacio Schengen, que están cerradas al menos hasta el 15 de junio, Le Drian dijo que probablemente seguirán cerradas después de esa fecha.