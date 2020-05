Carrie Lam: La ley de seguridad no afectará a los derechos y libertades en Hong Kong

Hong Kong, 26 may (EFE).- La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendió este martes la nueva ley de seguridad nacional que Pekín planea aprobar esta semana al prometer que no debilitará el alto grado de autonomía de la ciudad y que no se pisotearán los derechos y libertades de sus residentes.

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam (C) speaks during a press conference at the Central Government Offices in Hong Kong, China, 22 May . EFE/EPA/JEROME FAVRE