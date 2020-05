Chile busca un acuerdo nacional contra el COVID-19 con un plan social y económico

Contenido relacionado

Primer caso de COVID-19 en el Gobierno de Chile tras el contagio de un ministro

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- El ministro de Obras Públicas de Chile anunció este lunes que dio positivo para COVID-19 y que entrará en cuarentena, siendo el primer miembro del Gobierno de Sebastián Piñera que confirma haberse contagiado por coronavirus.

"He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen", escribió Alfredo Moreno en su cuenta de Twitter.

El secretario de Estado informó el pasado viernes que un miembro de su equipo se contagió y que él decidió realizarse el examen PCR y aislarse de forma preventiva.

Está por ver si su infección puede tener consecuencias para otros dirigentes, ya que durante esa semana se reunió al menos con diversos alcaldes de la región Metropolitana, como se puede ver en sus propias redes sociales.

Aunque el ministro Moreno es la primera autoridad gubernamental en dar positivo, varios ministros entraron en confinamiento luego de estar en contacto con cuatro senadores que la semana pasada dieron positivo por coronavirus.

Así lo hicieron el titular de Hacienda, Ignacio Briones, el de Interior, Gonzalo Blumel, el de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, y el de Desarrollo Social, Sebatián Sichel.

Uno de los senadores contagiados, el socialista Rabindranath Quinteros, generó una gran polémica ya que antes de que le dieran los resultados el pasado viernes y sabiendo que era sospechoso de tener el coronavirus SARS-CoV-2 viajó en avión a su domicilio en Puerto Montt, a más de 1.000 kilómetros al sur de Santiago.

El positivo de los cuatro legisladores también provocó que otros 20 de ellos iniciara una cuarentena preventiva el pasado fin de semana.

PRIMERA DIPUTADA CON CORONAVIRUS

Esta jornada se supo también del primer caso de coronavirus en una diputada chilena, la legisladora de Renovación Nacional Marcela Sabat, quien lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

Sabat estuvo en contacto el pasado 15 de mayo con el senador de su mismo partido Manuel José Ossandón, uno de los que dio positivo.

"A pesar de haber mantenido la distancia porque no estuve a menos de tres metros, no estaba usando mascarilla y probablemente eso ayudó al contagio", dijo Sabat en un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter, donde hace un llamado al "estricto autocuidado", el uso de mascarilla y a quedarse en casa.

Chile registró este lunes una nueva cifra récord de nuevos casos de coronavirus con 4.895 contagios durante la última jornada, sumando un total de 73.997 desde el inicio de la pandemia, el tercer país de Latinoamérica con más infecciones, por detrás de Brasil y Perú.

Las autoridades sanitarias registraron 43 nuevos decesos, por lo que el total de fallecidos asciende a 761.

El país austral se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad, y con cerca de 7 millones de personas confinadas en la capital.