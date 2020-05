El sueño olímpico es el remedio para la ansiedad de una judoca panameña durante el encierro

Panamá, 25 may (EFE).-La judoca panameña Kristine Jiménez lucha contra la ansiedad y la depresión en el encierro obligado por la pandemia del COVID-19, pero el sueño de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio la mueve todos los días a trabajar fuerte.

"Sufro de ansiedad por estar encerrada, pero cada vez que me siento así me pongo a entrenar y todo mejora un poco. El sueño olímpico es lo que me mueve, es lo que me hace despertar cada día", le dijo a EFE la atleta de 24 años desde su confinamiento en Panamá.

Jiménez ganó el bronce en la categoría de -52 kilos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la primera para el judo panameño en la historia de esa competición. En los Centroamericanos de Managua 2017 logró plata y alcanzó el oro en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Son logros alcanzados gracias a un entrenamiento disciplinado en el dojo. Y es precisamente no poder ir a ese lugar para practicar lo que "deprime un poco" a la panameña.

"Estoy acostumbrada" a ir al dojo "todo los días, entonces cuando te lo quitan, uno siente un vacío y hay que tratar de llenarlo de otra forma. El apoyo de mi familia ha sido importante, es difícil esta situación ... pero creo que vamos a salir adelante", expresó la atleta.

Jiménez, competidora de la categoría -52 kilogramos, adelantó que si los Juegos de Tokio fueran el próximo mes su compañera Myriam Rooper estaría clasificada directamente por ránking, mientras que ella iría por la vía de la cuota continental.

"El sueño sigue latente, no se ha perdido. Tenemos esa esperanza de competir en los Juegos Olímpicos, por eso seguimos entrenando fuerte (...) Saber que se está entre los atletas que estarán (en Tokio) es lo que me motiva a seguir trabajando en la casa, viendo vídeos de judo para estudiar a posibles rivales" señaló.

Cada día Jiménez trabaja en dos sesiones y ha tenido que acondicionar su casa "para hacer ejercicios físico. Hacemos microciclos de entrenamiento, tratando de hacer todo los movimientos de judo en la parte de sombras", precisó.

Agregó que tiene un día libre en la semana y que su trabajo en su mayoría se basa en "ejercicios de fuerza, resistencia, ligas, parecido a los movimientos de judo y ejercicios generales".

Entre enero y febrero pasados, antes del cierre mundial por la pandemia, "estuve entrenando en Europa, iba bien, pero pienso que me falta (...) Lastimosamente esa cadena de preparación se ha roto, aunque no solo en Panamá, es en todo el mundo", agregó.

La pandemia obligó a postergar para julio de 2021 el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, originalmente programados entre el 22 de julio y el 9 de agosto de este año.

"Para los atletas que tienen un sueño o una meta grande, hay que seguir entrenando, ser disciplinados, apasionados por lo que se hace, aunque sea poco y estemos encerrados en casa, debemos seguir trabajado fuerte porque eso nos llevará al éxito", puntualizó Jiménez.

Rogelio Adonican Osorio