Seis millones de australianos utiliza ya la aplicación de rastreo de COVID-19

Sídney (Australia), 24 may (EFE).- Seis millones de ciudadanos en Australia, país con unos 25 millones de habitantes, se han descargado de manera voluntaria la aplicación de rastreo de la COVID-19 que el Gobierno lanzó hace menos de un mes, informaron este domingo las autoridades.

EFE/EPA/SCOTT BARBOUR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT