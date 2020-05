Piden suspender las clases en Nicaragua, tras la muerte de seis maestros por COVID-19

Contenido relacionado

Sin mascarilla ya no se podrá ingresar a ningún banco privado en Nicaragua

Managua, 23 may (EFE).- Las personas que no usen mascarillas ya no podrán entrar a ninguno de los edificios del sistema bancario nicaragüense, debido a una disposición emitida este sábado por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Aunque las mascarillas poco a poco se están popularizando en Nicaragua, todavía no son utilizadas por el ciento por ciento de la población, por lo que su uso será obligatorio a partir del próximo lunes en los bancos, de acuerdo con la resolución de la patronal.

Asobanp, compuesta por seis bancos, informó que tomó la decisión “ante la necesidad de garantizar nuestros servicios, reforzar las medidas de seguridad y con el propósito de reducir la propagación del COVID-19".

La decisión de los bancos se da en medio de la evidente alza de la curva de contagios del coronavirus SARS-coV-2, que causa el padecimiento de COVID-19.

Las entidades bancarias advirtieron que los clientes solamente podrán acceder a sus edificios con mascarillas “que garanticen que la boca y la nariz queden cubiertas”.

La medida podría afectar a una gruesa cantidad de clientes, ya que los nicaragüenses prefieren realizar sus transacciones en personas, antes que en línea.

Los bancos de Nicaragua fueron pioneros en tomar medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus desde marzo pasado, cuando el Gobierno anunció el primer caso de COVID-19.

Entre las medidas que ya tomaban las entidades bancarias estaba la medición de la temperatura corporal, para evitar el ingreso de personas con fiebre, y establecían la separación de al menos un metro entre cada integrante de las filas.

Hasta ahora ningún otro sector de Nicaragua ha establecido como obligatorio el uso de mascarillas, para ingresar a sus edificios.

Hasta mediados de abril el Gobierno de Nicaragua se mostró en contra del uso de mascarillas, con el argumento de que causaba alarma.

Según datos oficiales, la pandemia ha contagiado a 279 nicaragüenses, de los cuales 17 han muerto.

De acuerdo con los registros del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor credibilidad que el Gobierno, Nicaragua registra al menos 2.323 casos, con 465 personas.

Asobanp está conformada por el Banco de la Producción (Panpro), Banco de América Central (BAC), Banco Ficohsa, Banco de Finanzas (BDF), Banco LaFise Bancentro, y Banco Avanz.