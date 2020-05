La banca peruana debe tomar un rol "no tradicional" para que las Pymes superen el COVID-19

Lima, 23 may (EFE).- La banca que atiende a la mediana y pequeña empresa en Perú tendrá que aprender a cumplir "funciones no tradicionales" para ayudar a sus clientes a atravesar la crisis del COVID-19, "de la que no van a salir indemnes", pero que sin duda superarán en el mediano y largo plazo.