El New York Times pone al Athletic como modelo en el fútbol postcoronavirus

Bilbao, 23 may (EFE).- El New York Times (NYT) publica en su edición digital un extenso reportaje titulado 'Being More Like Athletic Bilbao (Ser más como el Athletic de Bilbao)' en el que coloca al club rojiblanco, por su particular filosofía de cantera, como modelo a seguir en mundo del fútbol 'postcoronavirus'.