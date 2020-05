Rummenigge: La opción por Coutinho ha caducado y no la hemos ejecutado

Berlín, 23 may (EFE).- Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo del Bayern, dijo que el club no había hecho efectiva la opción de compra por el brasileño Philipe Coutinho y que esta ya ha caducado aunque añadió que eso no implica que haya una decisión definitiva sobre el futuro del jugador.