Giammattei cuestiona la alianza con EE.UU. tras deportaciones con coronavirus

Washington, 21 may (EFE).- El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, consideró este jueves que Estados Unidos no trata a su país como un aliado y se quejó de que la potencia esté evadiendo su responsabilidad al deportar a migrantes con coronavirus, mientras no ofrece ninguna ayuda médica.