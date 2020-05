El dj Like Mike enfoca su sello discográfico a impulsar nuevos artistas

México, 21 may (EFE).- El reconocido dj Like Mike continúa experimentando con diversos proyectos musicales y ahora está enfocado, según dijo a Efe, en impulsar nuevos talentos con Green Room, su sello discográfico, mientras continúa con su carrera como solista y con el dueto con su hermano, Dimitri Vegas & Like Mike.

Si algo ha caracterizado la carrera del dj belga, a la par de la de su hermano Dimitri Vegas, con el que comparte uno de los proyectos de música electrónica más importantes de la escena actual, es su pasión por impulsar nuevos talentos de cualquier parte del mundo.

Tan solo en México ya ha apoyado la carrera de las gemelas regiomontanas de Le Twins, el Dj Daniel Bautista conocido como Mr. Pig y el dúo Tom & Collins, a quienes han llevado a festivales tan importantes como Tomorrowland, del que los hermanos son residentes.

"Yo apoyo a muchos artistas, a cualquiera en el que crea sin importar de donde son. Hay muchísimos artistas mexicanos a los que sigo y apoyo", aseguró el músico, quien recientemente lanzó Green Room.

"Tengo grandes planes para mi marca de música (Green Room). Estamos lanzando un EP cada temporada con artistas emergentes y siempre estamos aceptando demos en demo@likemikegreenroom.com", mencionó el músico, quien adelantó que el primero de ellos será lanzado en el 26 de junio.

Además de eso, Mike no ha dejado de hacer su propia música como solista.

Recientemente lanzó "Put your lips", una canción que, explicó, deriva de que finalmente que conoció a alguien con quien pudo "sentir una conexión profunda y significativa".

"Cuando sientes ese tipo de conexión te inspira", añadió y dijo que también prepara un nuevo sencillo para el próximo 19 de junio.

Aunque el estilo por el que se le conoce a los hermanos es más por el género electrónico del house, en su proyecto solo, Like Mike demuestra que no le tiene miedo a ningún género, pues ha mezclado distintos ritmos incluso urbanos, como en "Best friend" tema en el que colaboró con Bhavi.

"Me gusta tocar diferentes géneros, mezclar estilos musicales para crear algo realmente único. Disfruto muchísimo la música y no me veo a mí mismo parando de hacerla. Hago música sin pensar mucho en el género en el que quiero entrar, es difícil de explicar en realidad", aseveró.

El artista comentó también lo mucho que echa de menos el contacto con sus seguidores y menciona que le emociona mucho poder regresar a los escenarios con su show al lado de Dimitri Vegas.

"No puedo esperar para seguir con el tour al lado de mi hermano y continuar con mi proyecto como solista, pero antes de cualquier cosa voy a abrazar a mis padres y a mis abuelos, creo que es el tiempo más largo que he pasado sin ellos", terminó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento