Lana del Rey tendrá disco en septiembre y se defiende de las críticas por "glamourizar el abuso"

Madrid, 21 may (EFE).- Lana del Rey ha anunciado este jueves que el próximo 5 de septiembre lanzará nuevo disco de estudio, titulado "Violet Bent Backwards Over the Grass", en un mensaje en sus redes sociales que en realidad ha provocado más reacciones al defenderse contra quienes la acusan de "glamourizar el abuso".