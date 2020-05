Tokio 2020 no contempla la cancelación de los JJOO si no se celebran en 2021

Tokio, 21 may (EFE).- La organización de los JJOO de Tokio 2020 señaló hoy que no contempla la cancelación del evento en caso de no poder celebrarse en 2021 debido a la pandemia, y se desmarcó así de unas declaraciones realizadas por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.