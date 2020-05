Al Thawadi: "Catar unirá al mundo tras la pandemia"

Redacción Deportes, 20 may (EFE).- Hassan Al Thawadi, máximo responsable del Mundial de fútbol Catar 2022, ha afirmado que este torneo tendrá la capacidad de unir al mundo una vez haya sido derrotada la pandemia del coronavirus que causa la COVID-19.

Así se pronunció Al Thawadi en una entrevista que publica la web del certamen, en la que afirma que el comité organizador actuó "con rapidez para proteger a sus trabajadores una vez que la pandemia llegó a Catar". "Es una situación sin precedentes y nuestro objetivo inmediato era la salud y la seguridad de nuestros trabajadores", dijo.

"En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, aislamos a los trabajadores en situación de riesgo, proporcionamos materiales de protección y acopnsejamos a la gente sobre las mejores prácticas. También tomamos otras medidas, como la desinfección de los lugares de trabajo, para limitar la propagación en la medida de lo posible", agrega.

Asimismo, Al Thawadi dijo que Catar está garantizando los sueldos de todos los afectados por la pandemia. "Nuestro gobierno se está asegurando de que todos reciban su salario, incluso si están aislados u hospitalizados debido a la enfermedad", dijo.

Afirma además que Catar está en camino de entregar gran parte de su infraestructura para finales de este año. "Seguimos trabajando a un ritmo mucho más lento de lo normal, pero tenemos la suerte de estar ya a la cabeza en términos de infraestructura. Hemos completado más del 80% de las sedes, dos años y medio antes del inicio, explica.

Por otro lado, Al Thawadi dice que uno de los principales desafíos para Catar 2022 es asegurar que el torneo sea económicamente accesible para los aficionados que deseen asistir. "Es difícil para cualquiera pintar una imagen clara de un mundo post-COVID. Es la primera vez en el mundo moderno en que toda la actividad económica se ha paralizado y hay grandes repercusiones en los negocios, el empleo y los medios de vida", argumentó.

"Tenemos que considerar la capacidad de los aficionados para permitirse visitar y participar en el Mundial. Estamos en conversaciones con expertos y también con otros titulares de torneos, como Tokio 2020, para planificar y elaborar escenarios", señaló.

"Hemos dicho desde el primer día que será una experiencia asequible. Lo demostramos durante el Mundial de Clubes trabajando estrechamente con clubes, grupos de fans y Qatar Airways. No hay un plan para un mundo post-COVID, pero podemos mirar y anticiparnos, y tratar de entender cómo será la recuperación. Tenemos que organizar un torneo que sea asequible para los aficionados y funcional para las industrias y las cadenas de suministro", precisó.

Al Thawadi continuó diciendo que el Mundial de Catar "tiene el potencial de unificar el mundo una vez que el coronavirus y la COVID-19 haya sido derrotados". "Puede sonar idealista, pero la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que todos somos criaturas sociales. El impacto en nuestra salud mental, la incertidumbre, el distanciamiento social, el no poder relacionarnos con los demás... Todo el mundo echa de menos la interacción humana. Siempre he soñado en grande y he dicho que éste es un Mundial para unir a la gente, y Dios sabe que, después de la pandemia, tenemos que volver a estar juntos. Tenemos que superar esto y celebrar colectivamente durante Catar 2022, comentó.

Al referirse al actual bloqueo al que está sometido Catar por parte de varios países vecinos, Al Thawadi dijo: "En muchos sentidos, el bloqueo ha sido una bendición disfrazada para Catar. Nos ha obligado a ser autosuficientes y a mirar hacia adentro. Nos ha ayudado a estar mejor preparados para lidiar con el coronavirus. Ahora somos el número 13 del mundo en lo que se refiere a seguridad alimentaria y, tan pronto como apareció, las empresas cataríes empezaron a producir 8 millones de mascarillas por semana, junto con 2.000 respiradores".

"Espero que los países bloqueadores eliminen las restricciones de viaje. No hay restricciones por parte de Catar. Espero que los eliminen por lo que es una oportunidad única en la vida para la gente de nuestra región. Para 2022, soy optimista de que habremos superado esta pandemia. Soy optimista de que nos habremos vuelto más resistentes como raza humana. Es una oportunidad para que todos celebremos juntos".