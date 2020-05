El consejo científico avala la segunda vuelta de las municipales francesas en junio

París, 19 may (EFE).- El consejo científico que asesora al Gobierno francés en la crisis sanitaria no se opone a que la segunda vuelta de las elecciones municipales tenga lugar en junio, aunque supedita su celebración a una nueva evaluación dos semanas antes de la fecha elegida.

La primera vuelta se produjo el 15 de marzo, dos días antes del inicio del confinamiento en Francia, y el proceso electoral fue suspendido temporalmente al día siguiente de los comicios debido al empeoramiento de la situación sanitaria.

El consejo admitió en su informe difundido este martes que aunque es difícil anticipar la evolución de la pandemia, el país está "claramente mejor" que hace dos meses y es posible garantizar las medidas para reducir los riesgos ligados a un acto de este tipo.

La ley que declaró el estado de emergencia sanitaria el pasado 23 de marzo contemplaba la posibilidad de efectuar la segunda ronda a finales de junio. Desde entonces se ha filtrado en los medios franceses como posible fecha el 28 de junio, en función de la coyuntura sanitaria y de la opinión del consejo.

Ese organismo advirtió hoy de que la eventual campaña electoral deberá ser "profundamente modificada", con el respeto de la distancia social y el uso recomendado de mascarilla y de visera para los participantes.

El consejo recomendó también que las personas de riesgo no formen parte de las mesas electorales, que haya una fila especial para ese colectivo, que ventanas y puertas se mantengan abiertas para airear los espacios o que se coloquen vitrinas de protección para extremar las precauciones.

La segunda vuelta solo se celebrará en unos 5.000 municipios, ya que en los 30.000 restantes la primera ronda arrojó resultados definitivos.

Si los comicios no se pudieran organizar en el plazo previsto, la ley obliga a volver a celebrar las dos vueltas del escrutinio en los municipios donde todavía es necesaria una segunda ronda.

Francia ha registrado desde el pasado 1 de marzo 28.239 muertos por COVID-19 y 142.903 casos confirmados.

La celebración de la primera vuelta el 15 de marzo fue uno de los puntos más polémicos de la gestión de la crisis sanitaria, porque al menos dos alcaldes murieron tras esa cita y muchos candidatos y apoderados de partidos enfermaron, lo que hizo pensar que los comicios y la campaña contribuyeron a acelerar los contagios.

No obstante, un informe de epidemiólogos y estadísticos difundido la semana pasada no estableció un vínculo determinante: "No hemos hallado un efecto estadístico del nivel de participación en cada departamento sobre las hospitalizaciones posteriores por COVID-19", concluyó su coordinador, Jean-David Zeitoun.