Puerto Rico celebrará su sexta consulta sobre "estadidad" el 3 de noviembre

San Juan, 16 may (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó este sábado una ley que da luz verde a la celebración de una consulta, no vinculante, sobre si la isla quiere ser o no un estado más de Estados Unidos y que coincidirá con las elecciones generales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.