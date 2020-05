Duque asegura que perseguir a terroristas no es ser "guerrerista" sino legal

Bogotá, 15 may (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este viernes que perseguir a las organizaciones terroristas no es ser "guerrerista" sino estar del lado de la legalidad, solo dos días después de que Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de los países que no cooperan en la lucha contra ese flagelo.