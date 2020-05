Albert Ramos: "Es difícil tener motivación sin una fecha para el retorno"

Andorra la Vella, 14 may (EFE).- El tenista Albert Ramos-Viñolas, que reside en el Principado de Andorra desde hace más de un año, donde ejerce además como dentista, aseguró a Efe que desconoce cuándo se volverá a jugar, una circunstancia por la que "es difícil mantener la motivación".

Ramos, de 32 años, actualmente ocupa el puesto 41 en el ránking de la ATP.

Pregunta (P): Después de dos meses encerrados en casa por la crisis sanitaria por la Covid-19, los tres tenistas profesionales que residís en el Principado de Andorra volvéis a entrenar. ¿Cuáles han sido las primeras sensaciones?

Respuesta (R): "La verdad que por una parte ya tenía muchas ganas de volver a entrenarme en una pista de tenis y por la otra parte aún no tenemos fecha para volver a competir. Todo es muy incierto. La preocupación de ver todo lo que pasa en el mundo y todo esto lo unes a la felicidad de volver a entrenar y también a la incertidumbre para saber cuándo volveremos a competir".

P: ¿Cómo gestionan los tenistas profesionales esta situación tan llena de incertidumbre?

R: "No es nada fácil. Nosotros somos como otros trabajadores. Somos autónomos. Solo facturamos cuando podemos competir no como en otros deportes. Ahora tienen que decidir si se juega en el mes de julio, pero yo creo que es imposible. Después se hablará del mes de agosto y es mucho más complicado. Nosotros nos tenemos que entrenar para mantener la forma y estar preparados para el retorno de la competición. Eso sí, está muy bien esto de volver a entrenar y hace que los días pasen un poco más rápido. Es bueno volver a tener una rutina de horarios".

P: ¿Durante estos dos meses en casa como ha entrenado?.

R: "No he podido entrenar. El lunes fue mi primer día. Tuvimos permiso para poder hacerlo. Estuve 10 minutos entrenando ya que se puso a llover y el martes entrené durante una hora. Después de dos meses parado no puedes entrenar muy fuerte. Me ha salido la primera llaga en la mano y eso sale después de estar tantos días sin entrenar y las manos pierden empuñadura. Vamos haciendo poco a poco. Normalmente, con esta temperatura, entrenamos en pista descubierta, pero no contábamos con la lluvia y tiene pinta que va a llover bastante estos días".

P: El tenista argentino Marco Trungelliti, 'Trunge', dijo el otro día que no se veía jugando un partido de tenis hasta el 2021. ¿Es usted también pesimista?

R: "Yo no soy capaz de decir una fecha de retorno y te engañaría si te dijera alguna. La ATP se está preparando por si volvemos a jugar mucho antes, pero depende de cómo esté el mundo ya que somos jugadores de muchos países diferentes y tenemos que viajar de un país a otro. A mí me gustaría que si se puede jugar que sea hacía finales de año como muy tarde. Más que nada para que no pasen tantos meses sin competir. Si tenemos un objetivo cercano todo es más fácil, pero no se sabe nada a ciencia cierta".

P: ¿A nivel económico como lo está viviendo?.

R: "Es evidente que no tenemos ningún ingreso y continuamos teniendo el gasto de pagar los equipos, los entrenadores, los preparadores físicos. Nosotros somos como una pequeña empresa. Son momentos difíciles y esperamos que pasen lo más pronto posible, pero en mi caso he tenido mucha suerte en mi carrera deportiva y he hecho muy buenos resultados. Esta pregunta te la respondo, pero sin ningún motivo de queja ni de lamentación. Simplemente lo explico así porque este es un deporte diferente a otros".

P: ¿Personalmente cómo está gestionando esta pandemia?

R: "En mi caso, y soy muy sincero, me lo he tomado de la mejor manera posible. Este es el décimo año que estoy entre los 100 primeros y viajando entre 30 y 35 semanas cada año. He aprovechado para estar con mi mujer ya que estamos en una situación en la cual estamos esperando un hijo. He podido disfrutar del embarazo y también para estar tranquilo en casa. Está claro que todo lo que está pasando es muy triste, pero a mí me ha venido en una época que ha sido muy buena a nivel personal y me he podido quedar en casa".

P: Su familia vive en Mataró y también sus amigos están allí? ¿Cómo están todos ellos? ¿Lo ha vivido con preocupación desde la lejanía?.

R: "Están todos bien. Tengo familiares a los que se le han muerto familiares que no eran directos míos. Especialmente personas mayores. Este virus les afecta mucho a ellos ya lo hemos visto. Por una parte lo vivo con preocupación ya que soy consciente que esto tardará mucho en estar controlado. Muchos hablan de la llegada de la vacuna, otros muchos dicen que la población se tendrá que infectar la mayoría. Yo no soy médico y no tengo formación en estos temas y no puedo decir que no me preocupan. Es una incertidumbre no saber cuándo volverá la normalidad".

P: Su último partido fueron las semifinales del Torneo de Santiago de Chile el 29 de febrero.. ¿tiene ganas de regresar a la competición

R: "Sí. El tema está en entrenar sin saber cuando podrás competir. El máximo que yo he entrenado han sido seis semanas seguidas con el objetivo de comenzar la temporada.

Ahora puede que estemos ocho meses sin jugar, como pronostica 'Trunge', y es difícil tener motivación".

P: 'Trunge' comentó que la ATP tenía olvidado a los tenistas. ¿Piensa igual?

R: "Es un poco radical, no? (sonríe). Sinceramente yo creo que hay algunas cosas a nivel del tenis que no se han hecho bien y ahora con esta crisis se ven. Durante este tiempo se han ido aguantando ya que es un deporte que tiene tenistas carismáticos como Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. Ahora se ha visto que hay cosas mal repartidas aunque me consta que están trabajando para mejorarlas".

P: ¿Ha mirado el calendario y ha pensado si le gustaría volver a competir en Andorra?

R: "En cualquier sitio. Nosotros cuando nos digan de volver querrá decir que el mundo estará mínimamente estabilizado y la situación de la pandemia estará un poco mejor. No importa dónde juguemos, lo importante será saber cuándo volveremos a competir".

P: Usted no para de viajar de país en país. ¿Esperaba que un virus parara el mundo?

R: "No. No me lo esperaba. Cuando estuve en Australia ya vi que hablaban de que había algo en China y que empezarían a cancelar algunos torneos Challenger, pero nunca nos había pasado una cosa así. No presté mucha atención y cuando estaba en Sudamérica ya era más consciente. Cuando llegué sí que me asusté".

P: Algunos dicen que esta pandemia cambiará como sociedad. ¿Opina igual?

R: No lo creo. Creo que cuando esto pase supongo que la gente continuará viajando.

Ahora hay mucho miedo y este miedo, una vez que pase esto, volverá todo a su lugar anterior".

Víctor Duaso