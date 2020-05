Millones de trabajadores británicos con patologías, en riesgo por la COVID-19

Londres, 13 may (EFE).- Varios millones de personas con patologías en el Reino Unido corren un alto riesgo para su salud en caso de contraer COVID-19 en el regreso al trabajo si no se aplican las medidas adecuadas, advierte un estudio publicado por "The Lancet".