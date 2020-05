Toni Martínez: "Vamos a estar expuestos al virus, pero estamos tranquilos"

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El joven futbolista del Famalicão portugués Toni Martínez (Murcia, 1997) apuntó este miércoles, en declaraciones a la agencia EFE, que los jugadores saben que van a estar "expuestos al virus", y que todos ellos van "a jugar un poco con fuego" porque "el virus no se va a ir, porque el riesgo sigue existiendo".

"Pero luego ves las medidas de seguridad que se van a aplicar para minimizar los riesgos, para garantizar la seguridad y la salud de todos, y el miedo y la incertidumbre bajan", aseguró con vistas a la reanudación del campeonato luso.

"Estamos tranquilos", afirmó el atacante español de 22 años, que espera que la Liga NOS pueda retomarse, tal y como está previsto, el último fin de semana de este mes.

Desde Portugal, donde, a pesar de compartir hasta 1.200 kilómetros de frontera con España, se han dado 200.000 casos menos y donde el número de contagiados (27.800) es casi el mismo que de fallecidos en el territorio español, Martínez, internacional con las categorías inferiores, recordó: "Aquí la situación está mucho más controlada".

"Es uno de los países que mejor ha afrontado esta crisis. El virus sigue entre nosotros, pero la gestión de las instituciones ha sido muy, muy buena. Y vamos por delante. Parece que en España cada vez está todo mejor, que la curva va descendiendo, pero cuando escuchábamos las cifras de casos se nos ponían los pelos de punta. Y seguimos estando preocupados", comentó.

"Debemos seguir siendo responsables, precavidos, y conscientes de la gravedad de la situación, extremando y respetando las medidas y teniendo cabeza", remarcó el atacante que, al igual que sus compañeros y rivales, hace ya más de una semana que inició los entrenamientos individuales sobre el césped, "sin balón ni contacto", y que el pasado viernes se sometió al test de coronavirus.

"Mi test dio negativo", explicó el '19' de un Famalicão que anunció que tres jugadores de su plantilla dieron positivo, a los que se debe añadir, hasta la fecha, tres futbolistas del Vítoria de Guimarães, uno del Benfica y uno del Moreirense.

En relación con la decisión de retomar la Liga NOS, de la que es, con ocho tantos en 23 partidos, el noveno máximo goleador, Martínez, que atendió la llamada de EFE, una vez terminado el entreno y justo después de ducharse en casa, admitió que "se va a hacer raro jugar una miniliga de seis semanas, sin público, en unos pocos estadios neutros".

"Tener que hacernos un test antes de cada partido, viajar en dos buses, tener que cambiarnos de equipación al descanso, y llevar siempre mascarilla fuera del césped... Pero intentaremos volver de la mejor manera posible y ser los mejores para rematar este año que estaba siendo brillante", indicó.

En la temporada de su regreso a la élite después de más de 25 años de ausencia, y en la que apenas es su séptima participación en la Primeira Liga, el modesto cuadro la ciudad de Vila Nova de Famalicão, al norte del país, estaba siendo la gran sorpresa positiva del fútbol luso.

A falta de diez jornadas para la conclusión del torneo, el Famalicão, que llegó líder e invicto a la octava fecha, era séptimo, a trece puntos del liderato que ostenta el Oporto y a solo cinco del Sporting y del cuarto lugar, que da acceso a la Liga Europa.

"Lo que estábamos haciendo era brutal. El objetivo era mantener al equipo donde se merece. Pero ahora no queremos contentarnos con eso. Queremos lo máximo. Queremos mirar hacia arriba, estamos a cinco puntos de Europa y quedan 30 por disputar. Sabemos que sería histórico y lo daremos todo. Sabemos que vamos a pasar a la historia del club", enfatizó el exfutbolista del Real Murcia, el Valencia, el West Ham, el Oxford United, el Valladolid, el Rayo Majadahonda y el Lugo.

Martínez es uno de los capitanes de un Famalicão que, una vez dejado atrás el via crucis que hace 12 años le llevó hasta la quinta categoría, está escribiendo las páginas más bellas de toda su historia.

En el Famalicão, donde ha coincidido con Nehuén Pérez y Nicolás Schiappacasse y con Álex Centelles y Uroš Racic, cedidos por el Atlético y el Valencia, respectivamente, Martínez, que en verano se comprometió con el equipo hasta el 2022, ha encontrado "la paz, la tranquilidad y, después de tantas cesiones, de tantas idas y venidas, la estabilidad y la felicidad".

"En los últimos años las cosas no me habían salido bien y necesitaba una oportunidad para recuperar la confianza. El olfato goleador. Y la chispa. Y para recuperar la sonrisa. El camino ha sido difícil, me ha costado mucho, y tengo hambre de más, de muchísimo más. Pero ahora soy feliz. Soy muy feliz. Y disfruto. Disfruto mucho", indicó.