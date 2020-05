Cate Blanchett trabajará con los directores James Gray y Adam McKay

Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- Cate Blanchett, que está pasando por una de las etapas más ajetreadas de su carrera, trabajará con los directores James Gray y Adam McKay en las películas "Armageddon Times" y "Don't Look Up", respectivamente.

El medio especializado Variety detalló hoy estos nuevos proyectos de Blanchett con dos de los cineastas más admirados del Hollywood contemporáneo y que se unen a otras cintas que tenía en cartera la actriz para el futuro: "Nightmare Alley" con Guillermo del Toro, y la adaptación del videojuego "Borderlands" con Eli Roth al frente.

"Armageddon Time" se basará en la experiencia de James Gray como alumno de la escuela Kew-Forest School de Nueva York, un centro en el que estudió, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gray brilló en cintas como "We Own the Night" (2007), "Two Lovers" (2008) o "The Lost City of Z" (2016) y el año pasado presentó el drama familiar en el espacio "Ad Astra", con Brad Pitt y Tommy Lee Jones como protagonistas.

Por otro lado, Blanchett también formará parte de la comedia de Netflix "Don't Look Up" que está preparando Adam McKay con Jennifer Lawrence como estrella.

"Don't Look Up" contará la historia de dos mediocres astrónomos, quienes, sin embargo, deben afrontar la difícil empresa de advertir a toda la humanidad de que se está aproximando un asteroide que destruirá el planeta.

Ganador del Óscar al mejor guion original por "The Big Short" (2015), McKay ha destacado como director en cintas como "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "The Big Short" y "Vice" (2018).

También se ha convertido en un productor de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como "Succession".

Por su parte, Blanchett es una intérprete muy respetada en Hollywood que cuenta con dos Óscar por "The Aviator" (2004) y "Blue Jasmine" (2013) y que también ha sobresalido en otras películas como "The Curious Case of Benjamin Button" (2008), "Carol" (2015) o la trilogía de "The Lord of the Rings".

La actriz australiana presentó el año pasado la cinta "Where'd You Go, Bernadette", por la que fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia o musical; y recientemente ha estrenado la serie "Mrs. America".