Mark Hamill homenajea a los fans de "Star Wars" que luchan contra la pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- Mark Hamill rindió homenaje a los fans de "Star Wars" que desde sus trabajos como enfermeros, doctores u otros puestos de emergencia están luchando para frenar la pandemia del coronavirus.

El actor, que dio vida a Luke Skywalker en "Star Wars", se unió hoy a Lucasfilm con un vídeo en el que aparecen decenas de seguidores de la saga galáctica de todo el mundo por medio de dos imágenes diferentes: primero disfrazados como su personajes favoritos y luego vestidos con su uniforme habitual de trabajo en hospitales y centros de salud.

"Nos encontramos frente a desafíos como nunca habíamos visto antes", dijo Hamill.

"Pero tengo que deciros que estoy encontrando mucha inspiración en los compasivos, valientes y generosos seguidores de nuestra familia de 'Star Wars'. Muchos de ustedes han dado un paso al frente para ayudar, especialmente los que están en primera línea enfrentando riesgos nuevos y peligrosos cada día", añadió.

Hamill elogió en este vídeo a seguidores de "Star Wars" de países como China, Estados Unidos, España, Australia, Bélgica, Reino Unido o Filipinas que se están esforzando sin descanso para mitigar la crisis global del coronavirus.

"Muchos de ustedes respondieron a la llamada de sus comunidades y países para liderar esta lucha y para ofrecer lo que los fans de 'Star Wars' parecen inspirar mejor que nadie: esperanza", aseguró.

"Mis sinceras gracias a nuestros héroes en primera línea: doctores, enfermeros, científicos, voluntarios... No solo son nuestros protectores sino que también son una inspiración para que todos descubramos el héroe que llevamos dentro. Que la Fuerza los acompañe", finalizó el actor.

Tras cerrar en diciembre la tercera trilogía de la saga con la novena película sobre la historia de los Skywalker, "Star Wars" no tiene previsto estrenar este año ninguna película.

No obstante, los fans de "Star Wars" tendrán una nueva cita con "The Mandalorian", la primera serie no animada de este gran universo de ciencia-ficción y cuya segunda temporada verá la luz en octubre en la plataforma digital Disney+.