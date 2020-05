Robert Moreno: "Esperamos poder disputar en un tiempo la Liga al PSG"

Madrid, 8 may (EFE).- Robert Moreno, exseleccionador español y actual entrenador del Mónaco, comentó que en su equipo esperan "poder disputar en un tiempo la Liga al PSG".

Moreno pasó por los micrófonos de 'El transistor' y apuntó que aunque entrena al equipo monegasco está viviendo en Italia porque "está cerca de la ciudad deportiva y que por el tema de idioma era todo más fácil".

El técnico también habló del confinamiento por la COVID-19 y apuntó que tenía "la sensación de que en España se lo toman mucho más en serio que en Francia". Ya que "el otro día que paré en Niza y se podía hasta ver algún bar abierto".

La suspensión de la Liga francesa fue otro de los asuntos que abordó. "Por un lado no nos ha gustado porque la clasificación no nos agrada y nos ha dejado fuera de Europa", aunque reconoció que "ha dado cierta certidumbre porque se han ampliado las medidas hasta julio, lo que permite empezar en julio la pretemporada y la liga a finales de agosto".

De cara al futuro, Moreno quiere "seguir creciendo en el Mónaco y poder disputar en un tiempo la liga al PSG".

Sus relaciones con la Federación Española son escasas. "De momento no he vuelto a tener ningún trato". Aunque ha hablado con algunos antiguos compañeros de la Federación pero "no de las altas esferas".

Preguntado por sus preferencias entre Mbappé y Neymar, destacó al brasileño. Y sobre Camavinga bromeó con que "lo mejor es que lo fiche el Real Madrid porque en caso contrario me quitan al mío", a Aurelien Tchouameni. EFE

