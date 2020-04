"One Day at a Time" tendrá un episodio en dibujos animados por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- Con el rodaje de nuevos episodios suspendido por el coronavirus, el equipo de "One Day at a Time" ha dado con una solución para contentar a los seguidores: Convertir uno de los capítulos de la comedia en dibujos animados.

En la emisión especial, el reparto de la serie -Rita Moreno, Justina Machado, Stephen Tobolowsky, Todd Grinnell, India de Beaufort, Isabella Gomez y Marcel Ruiz- doblarán a sus personajes animados, informó este martes la cadena Pop Tv.

"Tengo 97 años y nunca había visto que una comedia grabada con cámaras filmase un episodio en dibujos animados. Hasta esta situación he llegado a experimentar", aseguró Norman Lear, productor ejecutivo de la actual "One Day at a Time" y creador de la versión original de 1970.

El especial animado contará una visita de los miembros conservadores de la familia Álvarez.

"Cuando Penélope (Justina Machado) se preocupa de que no podrán dejar de discutir sobre política y las próximas elecciones, la familia desarrolla varias estrategias para completar la visita, que se ilustrarán como secuencias de fantasía", informó el canal.

La idea de llevar a los dibujos animados esta popular serie, que comenzó en Netflix, surgió para poder entregar nuevos episodios a los seguidores tras el estreno de la cuarta temporada, justo al inicio de la pandemia.

El especial se emitirá al final de la primavera.

Desde que se estrenó, la comedia "One Day at a Time" ha hecho las cosas a su manera: primero cambió la forma de contar la vida de una familia latina en EE.UU. y, luego, después de cancelarse en Netflix resurgió en la televisión tradicional con su cuarta temporada.

Esta serie, protagonizada por Rita Moreno ("West Side Story") y Justina Machado ("Jane The Virgin"), se convirtió en una de las pocas producciones que, tras abandonar el catálogo de una de las gigantes plataformas de internet, consiguió dar el salto a la televisión gracias al apoyo de sus seguidores, algo "especial y representativo del programa", según sus intérpretes.

"La familia protagonista supera muchos obstáculos, vive momentos difíciles, como muchos latinos. Pero es muy identificativo, a mí me gusta todo de nuestra cultura, pero lo que más es cómo lo intentamos frente a la tragedia", explicó a Efe Machado en el estudio de Los Ángeles (EE.UU.) donde se grababan los nuevos episodios hasta el parón por el coronavirus.