Mereció la pena pagar por ver su tele

Aquella Supercopa en Yeda

Madrid, 28 abr (EFE).- Coincidimos en varias ocasiones en alguna de las áreas de descanso de distintas zonas de Yeda, en Arabia Saudí, donde tres meses atrás se disputó la innovadora Supercopa de España.

Había estado cerca ya de Michael Robinson en varias ocasiones. En cualquier estadio, en cualquier cobertura. Pero nunca hasta esa vez en la que convivimos de forma acelerada en la ciudad saudí había podido hurgar algo en la personalidad de un tipo admirable del que siempre consideré que había marcado una forma diferente de comunicar. Un innovador en la manera de contar las cosas del fútbol por la tele.

Muchos partidos, muchos entrenamientos y muchas ruedas de prensa. Cada día y casi todo a la vez. Apenas algo de tiempo de respiro en Yeda.

Robinson, al que recuerdo haber visto jugar cuando llegó para reforzar al Osasuna hace ya 34 años y del que el técnico argentino César Luis Menotti llegó a decir que "le centraban un cochinillo y lo remataba de cabeza", tenía un magnetismo inigualable.

Puede que fuera su acento o puede que esa permanente simpatía que reflejaba un rostro entre afable y bonachón.

Siempre con la sonrisa puesta daba la sensación de hacerse querer de forma natural. De atender al que lo requiriera. De ser un buen tipo.

Fue con esa espontaneidad, casi sin querer, cuando un buen día de esos pocos ratos libres de Yeda Robin se inició una conversación desenfadada. Aprovechó para soltar un par de chascarrillos y llevar el asunto a cualquiera de tantas anécdotas que le gustaba contar y a las que le había llevado la experiencia.

Podía ser una historieta de cuando fue jugador, una vivencia de uno de sus viajes o un relato curioso de tal narración. Cualquier cosa valía para verle rodeado de compañeros que atentos sonreían ante una de sus simpáticas exposiciones.

Era sabido tiempo atrás que la salud de Robinson era delicada. Fue ya un impacto mediático y personal, casi universal, aquél anuncio del cáncer que le había invadido y que seguramente había fijado la caducidad de su existencia. Aún así se empeñó en realizar una vida al uso y exprimir el tiempo. Era su filosofía.

Allí en Arabia me contó que llegó con un maletón lleno de medicamentos de los que debía de estar pendiente permanentemente y que marcaban su día a día. Entre risas, en uno de esos encuentros, me confesó que el cambio de hora respecto a España le había supuesto, cierto despiste, algún mal trago y algo de agobio.

En un momento y después de que nuestras coincidencias fueran más habituales y de que nuestras caras fueran familiares me preocupé por su salud. "Mira. Yo sé que esta enfermedad antes o después va a terminar con mi vida. Pero a lo que no estoy dispuesto es a que la condicione. Que me mate antes de morir, que me haga estar muerto cada día".

Lo dijo con firmeza, con seguridad. Con ese ansia de vivir que siempre ha irradiado. Porque nunca disimuló ni pública ni privadamente ese aprecio por la vida. Esas ganas de aprovechar cada momento, cada instante. De ver el lado positivo de las cosas. De que el existir es para disfrutarlo.

"Soy un afortunado. Tengo cincuenta y dos años y nunca he dado un palo al agua", dijo Robinson en una entrevista hace nueve años. Fiel a su doctrina.

No era la actual la vida que quería. Confinado, en pleno caos por el coronavirus. Con el mundo con miedo y parado. Esa no era la vida que Robinson quería, la que quería vivir. Y al final se ha ido. No ha sido por eso, no ha sido por el Covid. Ha sido por el cáncer. Pero esta, la de ahora, la que hasta el momento hay, no es la vida que Michael quería.

Santiago Aparicio