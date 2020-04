Estrellas canadienses de la música colapsan la web con un concierto por la COVID-19

Toronto (Canadá), 27 abr (EFE).- El aluvión de donaciones recibidas por Food Banks Canada, la asociación de bancos de alimentos del país, tras el concierto virtual benéfico en el que participaron algunas de las principales estrellas de la canción canadiense causó este lunes la caída de la web de la organización.

En la noche del domingo, artistas como Celine Dion, Drake, Avril Lavigne, Justin Bieber, Shania Twain, Barenaked Ladies, Micahel Bublé o Bryan Adams protagonizaron el programa especial "Stronger Together, Tous Ensemble" ("Mas fuertes juntos") para apoyar los banco de comida ante el fuerte aumento de la demanda provocado por la COVID-19.

En el especial, que fue transmitido por algunas de las principales cadenas de televisión del país, también participaron estrellas del cine, como Ryan Reynolds o Kiefer Sutherland, y deportistas como el hispano-congoleño Serge Ibaka, jugador del equipo de la NBA los Toronto Raptors, y personalidades como la escritora Margaret Atwood.

El concierto se inició con el cantante Sam Roberts, que interpretó desde su hogar y acompañado de sus tres hijos la canción "We're All in This Together".

Durante el programa especial, considerado como la mayor reunión de talento canadiense en la historia, también se rindió homenaje a las 22 víctimas mortales de la masacre ocurrida hace una semana en la provincia de Nueva Escocia.

Una de las partes más emotivas del concierto se produjo cuando varios trabajadores sanitarios, a los que Dion calificó como "los héroes que cada día salen a trabajar", que contrajeron la enfermedad y se han recuperado participaron para contar sus historias.

El programa también tuvo su humor gracias a intervenciones como las de Reynolds, Mike Myers o Amy Poehler.

Reynolds inició su aparición recordando que era "el décimo aniversario de la cuarentena en la que estamos desde hace seis semanas".

Por su parte, Myers apareció con uno de los sombreros característicos de la Policía Montada de Canadá y se justificó: "Me he puesto el sombrero de la Montada no sólo porque estoy orgulloso de Canadá sino también porque tengo un corte de pelo de cuarentena que parece que lo he hecho con un cuchillo y un tenedor".

El objetivo del programa especial es recaudar 150 millones de dólares canadienses (unos 107 millones de dólares estadounidenses) para los bancos de alimentos de Canadá.

Según Food Banks of Canada, las visitas a los bancos de alimentos han aumentado un 20 %, aunque en algunos lugares como Toronto el aumento ha sido del 58 %, desde que COVID-19 provocó el despido temporal de millones de canadienses.