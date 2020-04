Pizarro cuenta por qué prefirió Bremen sobre Betis y Bayern sobre Real Madrid

Lima, 24 abr (EFE).- El delantero peruano Claudio Pizarro reveló este viernes que pudo haber ido al Real Betis para dar el salto a Europa en lugar de al Werder Bremen y que después tuvo la oportunidad de recalar en el Real Madrid, pero terminó decantándose por el Bayern de Múnich.

En una entrevista transmitida a través de Instagram, Pizarro explicó cómo fue perfilando su carrera en Europa que le llevó a convertirse en el segundo máximo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga con 197 tantos en 486 partidos, solo superado recientemente por el polaco Robert Lewandowski.

Desde Alemania, donde apura su carrera en el Werder Bremen, 'El Bombardero' Pizarro, de 41 años, recordó que tanto Betis como Bremen se habían interesado por ficharlo tras destacar en Alianza Lima a finales de la década de los años 90.

"En esa época el Betis tenía muy buen equipo con Denilson, pero al final decidí venir al Bremen. Siempre pienso que fue una buena decisión, pero es raro que me decidiera por Alemania en lugar de ir a España donde podía hablar español", apuntó Pizarro.

"Creo que en parte fue porque mi papá y mi representante Carlos Delgado vinieron para acá y habían tenido relación con los dirigentes (del Bremen). Me dijeron que era un club serio. El otro club no era tan serio", dijo el peruano sobre el Betis, entonces presidido por Manuel Ruiz de Lopera.

El delantero recordó además que su primera salida del Bremen "fue uno de los momentos más agradables" de su dilatada carrera como futbolista.

"Tenía 22 o 23 años, terminaba mi contrato con el Bremen y yo ya sabía que había hecho muy buenos años. Muchos clubes estaban interesados en mí", rememoró Pizarro, que volvió a delegar su futuro en su padre y su representante.

"Me los encontré en Lima y me sacaron un papel con cinco equipos, y no me lo podía creer. Uno de ellos era el Real Madrid, pero al final me decidí por el Bayern de Múnich porque la oferta era mucho mejor y ya conocía la liga alemana. En el Real Madrid había jugadores de mucha jerarquía e iba a jugar muy poco", argumentó.

De haber elegido al equipo merengue, Pizarro habría recalado en el Bernabéu al mismo tiempo que Zinedine Zidane, el fichaje "galáctico" del Real Madrid aquel año de 2001.

En el ataque de aquella temporada donde el equipo blanco celebraba su centenario le hubiese tocado competir por un puesto en el equipo titular con Raúl González y Fernando Morientes.

Actualmente Pizarro cumple con la cuarentena decretada en Alemania para frenar la propagación de la COVID-19 y está a la espera de que se pueda reanudar la Bundesliga para terminar la última temporada de su trayectoria profesional como jugador.