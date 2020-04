La UE pide a Rusia condenar e investigar amenazas a una periodista de investigación

Bruselas, 24 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió este viernes a Rusia condenar e investigar las amenazas del líder chechén, Ramzán Kadírov, a la periodista de investigación Elena Miláshina por un reportaje sobre la situación epidemiológica del coronavirus en la república norcaucásica rusa.

"La Unión Europea pide a las autoridades rusas condenar e investigar las amenazas realizadas por las autoridades del Gobierno checheno contra la periodista Elena Miláshina, y garantizar su seguridad", declaró en un comunicado un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Miláshina, periodista del rotativo ruso Nóvaya Gazeta, publicó el pasado 12 de abril el artículo "Muerto por coronavirus, el menor de los males", en el que criticaba la gestión de la pandemia por parte de las autoridades chechenas, incluida la falta de mascarillas y la detención arbitraria de ciudadanos que supuestamente violan la cuarentena.

La reacción de Kadírov no se hizo esperar. Tachó de "sandeces" las conclusiones a los que llegaba el artículo, acusó a los periodistas de "Nóvaya Gazeta" de ser "traidores que reciben premios en el exterior" y acusó al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de no silenciar a Miláshina.

"Si vosotros queréis que cometamos un crimen y nos convirtamos en criminales, pues que así sea. Alguien asumirá el peso de la responsabilidad y será castigado con la ley", escribió en las redes sociales.

Miláshina se dirigió a las fuerzas de seguridad, pero estas no sólo no respondieron a su solicitud, sino que días después la Fiscalía exigió a "Nóvaya Gazeta" que retirara el artículo con el argumento de que incluía información falsa, aunque no especificaba en ningún caso cuáles eran las falsedades.

Hoy, la UE quiso "condenar de forma inequívoca todas las amenazas, ataques verbales o violencia contra periodistas que realizan su trabajo".

"En años recientes, hemos visto que el espacio para el periodismo independiente y la sociedad civil en la Federación Rusa ha decrecido. Con frecuencia, se da parte de incidentes de intimidación, amenazas y violencia contra periodistas", recalcó el portavoz de Borrell.

Así, dijo que el club comunitario espera que Rusia respete sus obligaciones internacionales y nacionales "y garantice que los periodistas pueden trabajar en un entorno seguro sin miedo a represalias".

Igualmente, instó a las autoridades rusas a investigar los ataques que Milashina y la abogada Marina Dubrovina sufrieron el pasado 6 de febrero "para llevar a los responsables ante la Justicia".

Entonces, un grupo de hombres y mujeres asediaron a ambas y les propinaron una paliza en la entrada del hotel Kontinent de Grozni, capital de Chechenia.

La periodista y la abogada viajaron a Grozni para asistir al juicio del bloguero Islam Nujánov, detenido el 9 de diciembre por supuesta posesión de municiones después de que divulgase informaciones sobre el lujo en el que viven los dirigentes chechenos.

La UE también manifestó este viernes su preocupación por "otros intentos de silenciar periodistas", incluido el procedimiento contra Svetlana Prokopyeva, acusada de justificar el terrorismo por unas declaraciones sobre un ataque con bomba a un edificio de los servicios secretos. La profesional de la información podría ser condenada hasta a siete años de prisión.

"La libertad de prensa debe respetarse y los cargos contra ella retirados", concluyó el portavoz.