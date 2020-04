El Día de Sant Jordi llega a Nueva York con tres días de encuentros virtuales

Nueva York, 23 abr (EFE).- El Día de Sant Jordi ha aterrizado en Nueva York con tres días de encuentros virtuales organizados por la Fundación Farragut, dedicada a la protección y la difusión de la cultura catalana en EE.UU., en los que los asistentes tendrán acceso gratuito a paneles y lecturas de literatura procedente de varios países.

El evento, titulado "24 horas de Sant Jordi NYC", agrupa a autores y traductores internacionales, desde este jueves hasta el sábado 25 de abril, que han escrito tanto en árabe como en danés, catalán, swahili, alemán, uigur, gallego o islandés.

Programado en tres bloques de ocho horas, los participantes pueden acceder a lecturas, conversaciones y eventos para celebrar el mundo de la literatura, que completarán además conciertos y música en vivo.

"Los autores y traductores que participarán en '24 horas de Sant Jordi NYC' incluyen a la nueva ola de literatura internacional, a escritores establecidos y a prometedores escritores emergentes", señala el comunicado de la Fundación Farragut.

Entre ellos Sophie Hughes, que leerá su galardonada traducción "Hurricane Season", de la escritora mexicana Fernanda Melchor, así como el escritor franco-libanés Amin Maalouf, que hablará sobre su nueva novela, "The Disoriented", junto con la crítica Maya Jaggi y el traductor Frank Wynne.

También participará Rodaan Al-Galidi, un autor iraquí residente en Holanda, que conversará con su traductor holandés, Jonathan Reed, sobre sus memorias sobre la inmigración "Two Blankets, Three Sheets", y Bergur Ebbi, escritor e intelectual islandés que leerá "Screenshot", su visión sobre la sociedad y la tecnología.

Entre los escritores catalanes estarán entre otros Jordi Puntí, Jordi Nopca, con su nuevo libro "Come On Up", y Marta Marín-Dòmine.

La Fundación Farragut para la Cultura Catalana en EE.UU., una organización sin ánimo de lucro, ha organizado el evento virtual en colaboración con varias tiendas de libros, bibliotecas e instituciones, entre ellas PEN America, las editoriales Archipiélago y Penguin, el Consulado General de Suiza en EE.UU., el Instituto Goethe de Nueva York, el Foro Cultura Austriaco de Nueva York o la Misión Permanente de Lithtenstein en la ONU.

Además de la iniciativa de la organización catalana, otro grupo español, Festival Kerouac, organiza un evento de difusión y promoción de la cultura española en Nueva York en colaboración con el consulado de España de la ciudad.

En concreto, diez poetas españoles se reúnen a través de la plataforma Zoom y Facebook Live con "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca como eje central, por lo que cada uno de ellos leerá un poema del libro del granadino y uno de su propia autoría, en una muestra del trabajo personal y de su interpretación de la obra que cambió la poesía de nuestro tiempo.

Formarán parte de esta celebración del Día del Libro la poeta y videocreadora Miriam Reyes y la performer Marina Oroza que se conectarán desde Barcelona, así como el músico, director y poeta Antón Reixa en gallego desde La Coruña, y la poeta y filóloga Montse Villar desde Salamanca.

Además, desde Madrid estarán presentes los poetas Vanesa Pérez Sauquillo, Javier Vicedo, Suso Sudón y Marcos Almendros, y la actriz y poeta Sara Martín, componente del dúo de música electrónica spoken word OVERture.

Pedro Larrea desde Washington, profesor y experto lorquiano, será el español en EE.UU., junto a Marcos de la Fuente, desde Nueva York, que se acompañará del guitarrista neoyorquino de origen español Aldo Pérez para recitar Danza de la Muerte, en una versión que ya estrenaron en el Instituto Cervantes de Nueva York.