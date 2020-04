Argentina endurece su posición en la renegociación de la deuda

Contenido relacionado

Bonos con vencimiento entre 2032 y 2040 para reestructurar la deuda bonaerense

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- La provincia de Buenos Aires propuso este jueves a los tenedores de bonos externos en moneda extranjera un canje por nuevos bonos emitidos por la provincia y que vencerían entre 2032 y 2040.

Se trata de bonos emitidos entre 2006 y 2015, y los nuevos bonos tendrían tres años de gracia, tras lo cual comenzarían a pagar intereses, y se propone una quita de capital del 7 % según un comunicado del Gobierno provincial, liderado por el peronista Axel Kicillof.

La deuda que se quiere reestructurar es de 7.148 millones de dólares, confirmó Kicillof hace unos días,

La operación propone lograr una extensión de la vida de los bonos desde los 4 años actuales hasta los 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 del 55 %, comparado con el monto actual a pagar.

"De esta manera, la provincia da un paso más para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar la economía y la capacidad de pago", se puede leer en el comunicado.

El pasado febrero, el Ejecutivo provincial estuvo cerca de no pagar un vencimiento de cerca de 250 millones de dólares, pero finalmente sí lo hizo y evitó el default.

Las autoridades bonaerenses indicaron que la presentada hoy culmina la convocatoria "para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial".

Los intereses, según la oferta, serán del 1,97 % de media en 2023, y luego se incrementarán escalonadamente hasta un máximo de 5,375 % a partir de 2026 para las opciones en dólares y un 3,875 % para las opciones en euros.

TRAS LA OFERTA NACIONAL

El anuncio del Gobierno de la provincia más poblada del país llegó una semana después de que el Ejecutivo nacional, también peronista, ofreciera canjear bonos emitidos entre 2005 y 2016 por títulos nuevos con vencimiento entre 2030 y 2047, para reestructurar 66.239 millones de dólares de deuda y evitar el cese de pagos.

Los principales fondos de inversión rechazaron la propuesta, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, indicó que conlleva reducir el capital en 3.600 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 5,4 % sobre el stock adeudado, y los intereses en 37.900 millones de dólares, lo que equivale a una quita de intereses del 62 %.

"Hay consenso en el hecho de que Argentina hoy no puede pagar nada, no está en una situación en la que hoy eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda", aseveró Guzmán entonces

Además, este miércoles Argentina confirmó que se acoge al período de gracia de 30 días por un vencimiento de interés de tres bonos de deuda, por 500 millones de dólares, a la espera llegar a un entendimiento con los acreedores privados para reestructurar los 66.239 millones de dólares.