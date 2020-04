Brasil suma 165 muertes por COVID-19 y en total llega a 2.906, con 45.757 casos

Sao Paulo, 22 abr (EFE).- Brasil sumó 165 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 2.906, en tanto que el número de casos confirmados asciende ya a 45.757, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el más reciente boletín divulgado por la cartera, en el mismo periodo fueron reportados 2.678 nuevos casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un 6,2 % más respecto a la víspera.

El Ministerio igualmente apuntó que la tasa de mortalidad de la enfermedad se mantuvo en un 6,4 % y que, solo en los últimos 7 días, fueron registradas 982 muertes.

El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil y donde viven unas 46 millones de personas, sigue como el epicentro de la pandemia en el país, contabilizando 1.134 muertes y 15.914 casos confirmados hasta el momento.

Sin embargo, la situación más crítica está en el norteño estado del Amazonas, después de que los hospitales públicos de la capital, Manaos, entraran en colapso, según admitió el alcalde de la ciudad, Arthur Virgílio, en declaraciones a Efe.

El Amazonas registra hasta ahora 207 decesos y 2.479 casos confirmados, aunque las cifras puede ser mayores debido a la subnotificación y han obligado a la Alcaldía de Manaos a excavar fosas comunes en los cementerios para las víctimas del COVID-19.

Pese al aumento de muertes, el nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, resaltó que Brasil registra algunas de las "mejores" cifras de COVID-19 en el mundo y recordó que el país "no registra un crecimiento explosivo" de casos.

Teich, quien fue investido como titular de la cartera el pasado viernes tras la destitución de Luiz Henrique Mandetta, cuestionó los modelos matemáticos que proyectan un aumento considerable de contagios en Brasil, los cuales, dijo, podrían no reflejar la realidad por ser "una cosa muy compleja".

UN GENERAL COMO NÚMERO DOS Y DEFENSA DE UNA REAPERTURA GRADUAL

Teich anunció hoy que el general Eduardo Pazzuelo será el número dos de su Ministerio tras la salida de Joao Gabbardo, que estuvo al frente de la secretaría-ejecutiva de la cartera en la gestión de Luiz Henrique Mandetta, destituido tras sus divergencias con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y respaldó la visión del presidente ultraderechista sobre una reapertura gradual de los sectores económicos del país.

En su primer rueda de prensa desde que asumió el Ministerio, Teich defendió una reapertura gradual de los sectores económicos del país, como respalda Bolsonaro, aunque siempre y cuando sean respetadas las orientaciones de las autoridades sanitarias.

En ese sentido, el ministro señaló que las medidas de aislamiento social son "muy buenas" al principio, pero precisó que no pueden ser extendidas por un largo periodo de tiempo.

"Es imposible un país sobrevivir un año, un año y medio parado", señaló.

Completó que la cartera entregará la semana próxima una serie de "directrices" para que los estados y municipios decidan sobre un posible relajamiento de las medidas de contención, aunque no brindó más detalles de cómo se daría dicha flexibilización.

Si bien las proyecciones del Ministerio de Salud indican que el país alcanzará el pico el próximo mes de mayo, al menos siete de los 27 estados brasileños han flexibilizado en los últimos días las medidas de aislamiento social impuestas para contener la propagación del coronavirus.

En Sao Paulo, el gobernador Joao Doria explicó este miércoles que el estado ensaya una reapertura gradual de algunos sectores económicos a partir del 11 de mayo, una vez terminada la cuarentena vigente en toda la región desde el pasado 24 de marzo.

No obstante, Doria enfatizó que la reapertura "gradual y segura" de algunas actividades no significa que "no habrá cuarentena" después del 10 de mayo y recalcó, incluso, que las medidas de aislamiento podrán ser prorrogadas en los 645 municipios del estado.

Por su parte, la Gobernación de Río de Janeiro, el segundo estado más castigado por el coronavirus con 490 muertos y 5.552 contagiados, discutirá mañana una posible flexibilización.